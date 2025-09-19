https://1prime.ru/20250919/sud--862485795.html
Суд отклонил жалобу "дочки" OMV об увеличении неустойки к "Газпрому"
Суд отклонил жалобу "дочки" OMV об увеличении неустойки к "Газпрому"
2025-09-19T09:27+0300
2025-09-19T09:27+0300
2025-09-19T09:27+0300
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен - РИА Новости. Арбитражный суд Северо-Западного округа не удовлетворил жалобу компании OMV Exploration & Production GmbH (дочерней структуры австрийской OMV) на определение суда первой инстанции об увеличении судебной неустойки, подлежащей взысканию с этой компании, если она нарушит запрет на продолжение разбирательства с "Газпромом" в международном арбитраже, следует из материалов дела. "Оставить без изменения определение первой инстанции", – сообщается в карточке дела, гле пока не опубликован текст постановления кассационного суда. Согласно материалам дела, OMV Exploration & Production оспорила определение арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 14 июля, когда суд удовлетворил ходатайство ПАО "Газпром" об увеличении судебной неустойки за нарушение антиискового запрета. Размер установленной неустойки, как и ее первоначальная величина, не уточняются, поскольку слушания проходили в закрытом режиме. Арбитражный суд Петербурга в апреле прошлого года удовлетворил иск "Газпрома" о запрете OMV Exploration & Production GmbH продолжать разбирательство в Международном арбитражном суде Международной торговой палаты, а также о присуждении денежных средств в случае, если решение суда не будет исполнено. OMV в январе 2023 года инициировала арбитраж в Стокгольме в отношении контракта на поставку газа в Австрию, требуя возмещения ущерба от "Газпром экспорта" в связи с "непредсказуемыми поставками" по этому контракту, заключенному в 2006 году и истекающему в 2040 году. "Газпром экспорт" прекратил подавать газ в адрес OMV с 16 ноября 2024 года после другого решения Стокгольмского арбитража – о присуждении австрийской компании 230 миллионов евро за недопоставки газа "Газпром экспортом" по "немецкому" контракту. OMV решила зачесть эту сумму в счет текущих поставок. Тогда поставки газа "Газпромом" прекратились в результате невыполнения австрийской компанией платежных обязательств. Затем, 11 декабря, OMV расторгла долгосрочный контракт на поставку газа в Австрию якобы "в связи с многочисленными существенными нарушениями договорных обязательств" со стороны "Газпром экспорта".
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 сен - РИА Новости. Арбитражный суд Северо-Западного округа не удовлетворил жалобу компании OMV Exploration & Production GmbH (дочерней структуры австрийской OMV) на определение суда первой инстанции об увеличении судебной неустойки, подлежащей взысканию с этой компании, если она нарушит запрет на продолжение разбирательства с "Газпромом" в международном арбитраже, следует из материалов дела.
"Оставить без изменения определение первой инстанции", – сообщается в карточке дела, гле пока не опубликован текст постановления кассационного суда.
Арбитражный суд Петербурга в апреле прошлого года удовлетворил иск "Газпрома" о запрете OMV Exploration & Production GmbH продолжать разбирательство в Международном арбитражном суде Международной торговой палаты, а также о присуждении денежных средств в случае, если решение суда не будет исполнено.
OMV в январе 2023 года инициировала арбитраж в Стокгольме
в отношении контракта на поставку газа в Австрию
, требуя возмещения ущерба от "Газпром экспорта" в связи с "непредсказуемыми поставками" по этому контракту, заключенному в 2006 году и истекающему в 2040 году.
"Газпром экспорт" прекратил подавать газ в адрес OMV с 16 ноября 2024 года после другого решения Стокгольмского арбитража – о присуждении австрийской компании 230 миллионов евро за недопоставки газа "Газпром экспортом" по "немецкому" контракту. OMV решила зачесть эту сумму в счет текущих поставок.
Тогда поставки газа "Газпромом" прекратились в результате невыполнения австрийской компанией платежных обязательств.
Затем, 11 декабря, OMV расторгла долгосрочный контракт на поставку газа в Австрию якобы "в связи с многочисленными существенными нарушениями договорных обязательств" со стороны "Газпром экспорта".
