В Приморье расторгли соглашение о строительстве отеля за 2,6 млрд рублей
2025-09-19T10:35+0300
экономика
бизнес
россия
приморский край
владивосток
ВЛАДИВОСТОК, 19 сен - ПРАЙМ. Арбитражный суд Приморского края удовлетворил иск Корпорации по развитию Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) о расторжении соглашения с резидентом свободного порта Владивосток (СПВ) о строительстве гостиничного комплекса за 2,6 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. Ранее суд сообщал, что по соглашению, заключенному между КРДВ и резидентом свободного порта Владивосток в 2017 году, последний должен был реализовать инвестпроект гостиничного комплекса "Дом в море" с общим объемом инвестиций 2,63 миллиарда рублей. Однако обязательства не были выполнены: отсутствовали капитальные вложения и отчетность. После уведомления о нарушениях и попытки урегулирования спора соглашение было расторгнуто и истец обратился в суд. "Иск удовлетворить полностью", - сообщили агентству в суде.
