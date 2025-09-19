Суд рассмотрит заявление о банкротстве "Таврического банка"
Суд 15 октября рассмотрит заявление ЦБ о банкротстве "Таврического банка"
МОСКВА, 19 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области назначил на 15 октября рассмотрение заявления Банка России о банкротстве "Таврического банка", у которого была отозвана лицензия, говорится в материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
ЦБ РФ в начале месяца отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Таврического банка" в связи с отсутствием перспектив дальнейшей реализации модели санации и по причине полной утраты собственных средств банка. По величине активов кредитная организация занимала 60-е место в банковской системе.
Это второй случай отзыва лицензий у банков в России в текущем году. В апреле Банк России отозвал лицензию у башкирского Промтрансбанка, так как кредитная организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ.
Согласно реестру обязательств "Таврического банка" перед вкладчиками, размер страховой ответственности Агентства по страхованию вкладов составляет 56,5 миллиарда рублей. Возмещение в пределах установленных лимитов смогут получить порядка 57 тысяч вкладчиков, из них 234 - юридические лица. Страховое возмещение выплачивается из фонда обязательного страхования вкладов.
Размер страхового возмещения составляет 1,4 миллиона рублей, включая начисленные по вкладам проценты. Вкладчики, у которых в "Таврическом банке" хранилось больше указанной суммы, должны подать требование кредитора.