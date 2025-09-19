Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
19.09.2025
Суд взыскал с компании Incity более 1,1 миллиона долларов
МОСКВА, 19 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску китайского производителя одежды, обуви и аксессуаров Shaoxing Shengteng Trading взыскал около 1,1 миллиона долларов (более 89 миллионов рублей по текущему курсу) с ООО "МК-Рент", одной из структур сети магазинов женской одежды Incity, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Соответчиком ООО "МК-Рент" выступало АО "Модный континент", основное юрлицо ритейлера, но судом задолженность и неустойка по договору от 30 ноября 2020 года взыскана только с одного ответчика. Этот же суд рассматривает еще один иск Shaoxing Shengteng Trading к АО "Модный континент" – на сумму более 17,8 миллиона юаней. В нем соответчиком выступает гонконгская MK-Sourcing Co Limited. Истец требует взыскать с ответчиков солидарно более 11,3 миллиона юаней задолженности по договору поставки от 2022 года, а также проценты и убытки. Арбитражный суд Москвы в июне по заявлению индивидуального предпринимателя Дмитрия Зимина ввел в отношении АО "Модный континент" наблюдение, начальную процедуру банкротства. Суд включил требования Зимина к ритейлеру в размере более 136 миллионов рублей в реестр требований должника. Временным управляющим утвержден Игорь Маслов, член ассоциации МСРО "Содействие". Рассмотрение дела о банкротстве по существу суд назначил на декабрь. На сайте "Модного континента" еще весной говорилось, что под его брендами Incity и Deseo работало 52 магазина, из них 14 - в Москве, торговые точки были также в Петербурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде и других российских городах, а также в Ереване. В конце июня "Ведомости" писали о закрытии всех магазинов сети. По данным "БИР-Аналитик", акционерами АО "Модный континент" являются восемь граждан России с общей долей более 70% (фамилии не раскрываются), кипрская United Capital Partners Selected Assets Limited (около 27%), гражданин Великобритании и еще два офшора.
12:54 19.09.2025
 
Суд взыскал с компании Incity более 1,1 миллиона долларов

Китайский поставщик отсудил $1,1 миллиона у сети магазинов женской одежды Incity

МОСКВА, 19 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску китайского производителя одежды, обуви и аксессуаров Shaoxing Shengteng Trading взыскал около 1,1 миллиона долларов (более 89 миллионов рублей по текущему курсу) с ООО "МК-Рент", одной из структур сети магазинов женской одежды Incity, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Соответчиком ООО "МК-Рент" выступало АО "Модный континент", основное юрлицо ритейлера, но судом задолженность и неустойка по договору от 30 ноября 2020 года взыскана только с одного ответчика.
Этот же суд рассматривает еще один иск Shaoxing Shengteng Trading к АО "Модный континент" – на сумму более 17,8 миллиона юаней. В нем соответчиком выступает гонконгская MK-Sourcing Co Limited. Истец требует взыскать с ответчиков солидарно более 11,3 миллиона юаней задолженности по договору поставки от 2022 года, а также проценты и убытки.
Арбитражный суд Москвы в июне по заявлению индивидуального предпринимателя Дмитрия Зимина ввел в отношении АО "Модный континент" наблюдение, начальную процедуру банкротства. Суд включил требования Зимина к ритейлеру в размере более 136 миллионов рублей в реестр требований должника. Временным управляющим утвержден Игорь Маслов, член ассоциации МСРО "Содействие". Рассмотрение дела о банкротстве по существу суд назначил на декабрь.
На сайте "Модного континента" еще весной говорилось, что под его брендами Incity и Deseo работало 52 магазина, из них 14 - в Москве, торговые точки были также в Петербурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде и других российских городах, а также в Ереване. В конце июня "Ведомости" писали о закрытии всех магазинов сети.
По данным "БИР-Аналитик", акционерами АО "Модный континент" являются восемь граждан России с общей долей более 70% (фамилии не раскрываются), кипрская United Capital Partners Selected Assets Limited (около 27%), гражданин Великобритании и еще два офшора.
