Суд изменил приговор экс-замначальника ОМВД по делу о разглашении гостайны

МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Третий апелляционный суд общей юрисдикции изменил приговор экс-заместителю начальника ООУ Управления "К" оперативно-поискового бюро МВД РФ, бывшему полковнику полиции Сергею Мазепину по делу о разглашении государственной тайны, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В них указано, что вынесенный ещё в 2023 году шестилетний приговор был изменен из-за существенного нарушения уголовно-процессуального закона. Данное решение было обжаловано Генеральной прокуратурой РФ, кассационное представление рассмотрит Верховный Суд Российской Федерации 30 сентября. В Третьем апелляционном суде общей юрисдикции РИА Новости не раскрыли подробности решения, так как в деле содержатся материалы, содержащие секретные сведения. Как ранее заявляли в пресс-службе УФСБ России по Ставропольскому краю, Мазепин в июле 2020 года сообщил жителю Пятигорска о проведении в отношении его знакомого негласных оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ) сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД по городу Пятигорску. Кроме того, Мазепин получил от того же пятигорчанина взятку в 30 тысяч рублей за предоставление компрометирующей информации, полученной в ходе проведения ОРМ в отношении местного жителя. В 2023 году Ставропольский краевой суд приговорил Мазепина к шести годам колонии общего режима со штрафом 600 тысяч рублей и запретом занимать должности в правоохранительных органах на срок 4,5 года за разглашение государственной тайны и получение взятки, уточняли в пресс-службе.

