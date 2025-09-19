https://1prime.ru/20250919/taksi-862494234.html
В России снизилось число ДТП по вине таксистов
В России снизилось число ДТП по вине таксистов - 19.09.2025, ПРАЙМ
В России снизилось число ДТП по вине таксистов
Количество аварий на российских дорогах по вине таксистов в прошлом году продолжило снижаться, но их аварийность все равно более чем в шесть раз превышает... | 19.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-19T11:10+0300
2025-09-19T11:10+0300
2025-09-19T11:10+0300
бизнес
россия
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/03/861687353_0:44:3301:1900_1920x0_80_0_0_00b14d70da687ca2ee9f8238fcddff5b.jpg
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Количество аварий на российских дорогах по вине таксистов в прошлом году продолжило снижаться, но их аварийность все равно более чем в шесть раз превышает показатель водителей личного легкового автотранспорта, свидетельствуют данные Банка России. Регулятор опубликовал статистику ОСАГО, согласно которой в прошлом году таксисты попадали в аварии в 6,4 раза чаще, чем водители всех остальных легковых машин. На такси пришлось 25,6% убытков по ОСАГО, тогда как на водителей остальных легковых автомобилей – только 4%. Годом ранее также произошло снижение аварийности: легковых такси - с 32,3% в 2022 году до 28,8% в 2023 году, а у обычных легковых машин граждан – с 4,5% по итогам 2022 года до 4,3% за 2о23 год. Таким образом, если в 2022 году таксисты становились виновниками ДТП в 7,1 раза чаще, чем обычные водители–физлица, то в 2023 году это соотношение сократилось до 6,7 раза. В целом аварийность на российских дорогах в прошлый год снизилась по всем видам транспорта, за исключением тракторов и мотоциклов. На первые в 2024 году приходилась такая же доля страховых убытков, как и годом ранее - 1,7%. На мотоциклистов приходится самая маленькая доля убытков по ОСАГО: в последние три года их доля держится на уровне 1%.
https://1prime.ru/20250918/taksi-862463217.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/03/861687353_278:0:3009:2048_1920x0_80_0_0_e3d1bf98e2b7a47fca3a42eb91cd1939.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, банк россии
Бизнес, РОССИЯ, Банк России
В России снизилось число ДТП по вине таксистов
Число ДТП по вине таксистов в России снизилось в шесть раз
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Количество аварий на российских дорогах по вине таксистов в прошлом году продолжило снижаться, но их аварийность все равно более чем в шесть раз превышает показатель водителей личного легкового автотранспорта, свидетельствуют данные Банка России.
Регулятор опубликовал статистику ОСАГО, согласно которой в прошлом году таксисты попадали в аварии в 6,4 раза чаще, чем водители всех остальных легковых машин. На такси пришлось 25,6% убытков по ОСАГО, тогда как на водителей остальных легковых автомобилей – только 4%.
Годом ранее также произошло снижение аварийности: легковых такси - с 32,3% в 2022 году до 28,8% в 2023 году, а у обычных легковых машин граждан – с 4,5% по итогам 2022 года до 4,3% за 2о23 год.
Таким образом, если в 2022 году таксисты становились виновниками ДТП в 7,1 раза чаще, чем обычные водители–физлица, то в 2023 году это соотношение сократилось до 6,7 раза.
В целом аварийность на российских дорогах в прошлый год снизилась по всем видам транспорта, за исключением тракторов и мотоциклов. На первые в 2024 году приходилась такая же доля страховых убытков, как и годом ранее - 1,7%.
На мотоциклистов приходится самая маленькая доля убытков по ОСАГО: в последние три года их доля держится на уровне 1%.
В центре Москвы цены на такси выросли практически в три раза