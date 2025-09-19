https://1prime.ru/20250919/taksi-862494234.html

В России снизилось число ДТП по вине таксистов

В России снизилось число ДТП по вине таксистов - 19.09.2025, ПРАЙМ

В России снизилось число ДТП по вине таксистов

Количество аварий на российских дорогах по вине таксистов в прошлом году продолжило снижаться, но их аварийность все равно более чем в шесть раз превышает... | 19.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-19T11:10+0300

2025-09-19T11:10+0300

2025-09-19T11:10+0300

бизнес

россия

банк россии

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/03/861687353_0:44:3301:1900_1920x0_80_0_0_00b14d70da687ca2ee9f8238fcddff5b.jpg

МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Количество аварий на российских дорогах по вине таксистов в прошлом году продолжило снижаться, но их аварийность все равно более чем в шесть раз превышает показатель водителей личного легкового автотранспорта, свидетельствуют данные Банка России. Регулятор опубликовал статистику ОСАГО, согласно которой в прошлом году таксисты попадали в аварии в 6,4 раза чаще, чем водители всех остальных легковых машин. На такси пришлось 25,6% убытков по ОСАГО, тогда как на водителей остальных легковых автомобилей – только 4%. Годом ранее также произошло снижение аварийности: легковых такси - с 32,3% в 2022 году до 28,8% в 2023 году, а у обычных легковых машин граждан – с 4,5% по итогам 2022 года до 4,3% за 2о23 год. Таким образом, если в 2022 году таксисты становились виновниками ДТП в 7,1 раза чаще, чем обычные водители–физлица, то в 2023 году это соотношение сократилось до 6,7 раза. В целом аварийность на российских дорогах в прошлый год снизилась по всем видам транспорта, за исключением тракторов и мотоциклов. На первые в 2024 году приходилась такая же доля страховых убытков, как и годом ранее - 1,7%. На мотоциклистов приходится самая маленькая доля убытков по ОСАГО: в последние три года их доля держится на уровне 1%.

https://1prime.ru/20250918/taksi-862463217.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, банк россии