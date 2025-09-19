Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Биржевая стоимость дизтоплива за неделю выросла на 7% - 19.09.2025, ПРАЙМ
Энергетика
Биржевая стоимость дизтоплива за неделю выросла на 7%
Биржевая стоимость дизтоплива за неделю выросла на 7%
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Стоимость летнего дизельного топлива на Петербургской бирже за неделю выросла на 7,2%, превысив отметку в 70 тысяч рублей за тонну - впервые с сентября 2023 года, свидетельствуют данные торгов. Цена на бензин Аи-92 за отчетный период выросла на 1,9%, марки Аи-95 - на 0,53%. Только за пятницу дизтопливо подорожало по территориальному индексу Европейской части России на 1,1% - до 70 358 рублей за тонну. В последний раз тонна этого продукта стоила более 70 тысяч рублей в сентябре 2023 года. Тогда впервые в истории России был введен запрет на экспорт топлива. При этом стоимость бензина Аи-92 к закрытию торгов пятницы снизилась на 0,46% - до 72 831 рубля за тонну. Марка Аи-95 подорожала на 0,07% - до 79 309 рублей за тонну. Мазут вырос в цене на 0,96% - до 24 779 рублей за тонну. В то же время сжиженные углеводородные газы (СУГи) подешевели на 0,65%, до 19 455 рублей за тонну, авиакеросин - на 0,15%, до 72 840 рублей. Петербургская биржа с 8 сентября ужесточила требования к заявкам на покупку бензина, сообщал РИА Новости источник в отрасли. Так, предельные границы колебания цены Аи-92 и Аи-95 с поставкой железнодорожным транспортом составляют +0,01% или -20% от текущей цены. Введен режим накопления заявок покупателей и режим аукциона открытия: от одного участника торгов по одному биржевому инструменту для бензина допустима подача только одной заявки на покупку лота. Также действует двусторонний встречный аукцион: по одному инструменту от одного участника торгов допустима подача до 15 заявок на покупку в объеме до трех лотов в каждой заявке. В Минэнерго РФ объяснили РИА Новости, что правила вводятся на время. Мера нацелена на охлаждение завышенного спроса в оптовом сегменте. В августе цена бензина обновила рекорды, державшиеся с сентября 2023 года. Уже к концу месяца стоимость Аи-95 отступила от максимумов, а марка Аи-92 в сентябре продолжила рекордный рост.
рф
Энергетика, РФ
15:05 19.09.2025
 
Биржевая стоимость дизтоплива за неделю выросла на 7%

Стоимость дизтоплива на Петербургской бирже превысила 70 тысяч рублей за тонну

МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Стоимость летнего дизельного топлива на Петербургской бирже за неделю выросла на 7,2%, превысив отметку в 70 тысяч рублей за тонну - впервые с сентября 2023 года, свидетельствуют данные торгов.
Цена на бензин Аи-92 за отчетный период выросла на 1,9%, марки Аи-95 - на 0,53%.
Только за пятницу дизтопливо подорожало по территориальному индексу Европейской части России на 1,1% - до 70 358 рублей за тонну. В последний раз тонна этого продукта стоила более 70 тысяч рублей в сентябре 2023 года. Тогда впервые в истории России был введен запрет на экспорт топлива.
При этом стоимость бензина Аи-92 к закрытию торгов пятницы снизилась на 0,46% - до 72 831 рубля за тонну. Марка Аи-95 подорожала на 0,07% - до 79 309 рублей за тонну.
Мазут вырос в цене на 0,96% - до 24 779 рублей за тонну. В то же время сжиженные углеводородные газы (СУГи) подешевели на 0,65%, до 19 455 рублей за тонну, авиакеросин - на 0,15%, до 72 840 рублей.
Петербургская биржа с 8 сентября ужесточила требования к заявкам на покупку бензина, сообщал РИА Новости источник в отрасли. Так, предельные границы колебания цены Аи-92 и Аи-95 с поставкой железнодорожным транспортом составляют +0,01% или -20% от текущей цены. Введен режим накопления заявок покупателей и режим аукциона открытия: от одного участника торгов по одному биржевому инструменту для бензина допустима подача только одной заявки на покупку лота. Также действует двусторонний встречный аукцион: по одному инструменту от одного участника торгов допустима подача до 15 заявок на покупку в объеме до трех лотов в каждой заявке.
В Минэнерго РФ объяснили РИА Новости, что правила вводятся на время. Мера нацелена на охлаждение завышенного спроса в оптовом сегменте.
В августе цена бензина обновила рекорды, державшиеся с сентября 2023 года. Уже к концу месяца стоимость Аи-95 отступила от максимумов, а марка Аи-92 в сентябре продолжила рекордный рост.
ЭнергетикаРФ
 
 
