Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
NYT оценила визит Трампа в Британию - 19.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250919/tramp-862488789.html
NYT оценила визит Трампа в Британию
NYT оценила визит Трампа в Британию - 19.09.2025, ПРАЙМ
NYT оценила визит Трампа в Британию
Роскошный королевский прием, оказанный президенту США Дональду Трампу во время его визита в Великобританию, не принес видимых результатов, поскольку Трамп не... | 19.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-19T10:23+0300
2025-09-19T10:23+0300
политика
мировая экономика
общество
великобритания
сша
украина
дональд трамп
карл iii
new york times
politico
https://cdnn.1prime.ru/img/82957/86/829578677_0:25:1347:783_1920x0_80_0_0_0103c6bf0a0819b310be6a443a3eec33.jpg
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Роскошный королевский прием, оказанный президенту США Дональду Трампу во время его визита в Великобританию, не принес видимых результатов, поскольку Трамп не изменил своей позиции в отношении Украины и сектора Газа, пишет издание New York Times. Трамп с 16 сентября находился в Великобритании с визитом, 17 сентября он был принят королем Карлом III в Виндзорском замке. Перед его приездом газета Politico со ссылкой на источники писала, что власти Великобритании рассчитывают использовать влияние короля в обсуждении вопроса украинского конфликта с Трампом. Издание описывает визит Трампа как два дня пышного шествия, включавшего позолоченные экипажи и марширующих гренадеров, выступление пилотажных самолётов и парашютистов, увешанных флагами, "которые явно оставили Трампа довольным". Встреча также предоставила американскому лидеру некую форму самоутверждения, поскольку он находился в обществе короля. "Менее ясным после его отъезда в Вашингтон в четверг стало то, принесет ли это беспрецедентное проявление гостеприимства какие-либо долгосрочные выгоды Великобритании. Трамп, похоже, не стал смягчать условия торгового соглашения, заключённого между Великобританией и США. Он также не обещал оказать новое давление по двум вопросам безопасности, которые больше всего беспокоят Великобританию (конфликты на Украине и в секторе Газа - ред.)", - пишет издание.
https://1prime.ru/20250918/tramp-862473514.html
великобритания
сша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82957/86/829578677_93:0:1274:886_1920x0_80_0_0_2c371a2f6b74d06f39580943d6cde6e3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, общество , великобритания, сша, украина, дональд трамп, карл iii, new york times, politico
Политика, Мировая экономика, Общество , ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, США, УКРАИНА, Дональд Трамп, Карл III, New York Times, Politico
10:23 19.09.2025
 
NYT оценила визит Трампа в Британию

NYT: визит Трампа в Великобританию не принес результатов

© РИА Новости . Ирина Калашникова | Перейти в медиабанкДональд Трамп
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2025
Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости . Ирина Калашникова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Роскошный королевский прием, оказанный президенту США Дональду Трампу во время его визита в Великобританию, не принес видимых результатов, поскольку Трамп не изменил своей позиции в отношении Украины и сектора Газа, пишет издание New York Times.
Трамп с 16 сентября находился в Великобритании с визитом, 17 сентября он был принят королем Карлом III в Виндзорском замке. Перед его приездом газета Politico со ссылкой на источники писала, что власти Великобритании рассчитывают использовать влияние короля в обсуждении вопроса украинского конфликта с Трампом.
Издание описывает визит Трампа как два дня пышного шествия, включавшего позолоченные экипажи и марширующих гренадеров, выступление пилотажных самолётов и парашютистов, увешанных флагами, "которые явно оставили Трампа довольным". Встреча также предоставила американскому лидеру некую форму самоутверждения, поскольку он находился в обществе короля.
"Менее ясным после его отъезда в Вашингтон в четверг стало то, принесет ли это беспрецедентное проявление гостеприимства какие-либо долгосрочные выгоды Великобритании. Трамп, похоже, не стал смягчать условия торгового соглашения, заключённого между Великобританией и США. Он также не обещал оказать новое давление по двум вопросам безопасности, которые больше всего беспокоят Великобританию (конфликты на Украине и в секторе Газа - ред.)", - пишет издание.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2025
Трамп считает несвоевременным обращаться к Путину по ситуации на Украине
Вчера, 23:29
 
ПолитикаМировая экономикаОбществоВЕЛИКОБРИТАНИЯСШАУКРАИНАДональд ТрампКарл IIINew York TimesPolitico
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала