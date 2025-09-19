https://1prime.ru/20250919/tsb--862502238.html

ЦБ назвал психологические ловушки, мешающие принимать финансовые решения

ЦБ назвал психологические ловушки, мешающие принимать финансовые решения - 19.09.2025, ПРАЙМ

ЦБ назвал психологические ловушки, мешающие принимать финансовые решения

Банк России рассказал о психологических ловушках, которые мешают человеку рационально принимать финансовые решения, и о том, почему бывает сложно рассчитать... | 19.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-19T12:30+0300

2025-09-19T12:30+0300

2025-09-19T12:30+0300

банк россии

технологии

финансы

банки

банк россии

https://cdnn.1prime.ru/img/82826/17/828261722_0:102:3083:1836_1920x0_80_0_0_1dde7521fab1ce903c9acb24056bfe4f.jpg

МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Банк России рассказал о психологических ловушках, которые мешают человеку рационально принимать финансовые решения, и о том, почему бывает сложно рассчитать свою финансовую нагрузку. "Вместе с Николаем Молчановым, кандидатом психологических наук, популяризатором науки... рассказываем о распространенных когнитивных искажениях нашего мозга", - написал регулятор в своем Telegram-канале. Ловушка номер один - действовать исходя из сиюминутных желаний. "Для мозга "я сейчас"" и "я через несколько лет" - это два разных человека. Как показали исследования Хэла Хэршфилда, когда мы думаем о себе в будущем, в голове загораются те же нейронные сети, что и при мыслях о посторонних людях. Поэтому отложить, не потратить деньги - для мозга это равнозначно тому, чтобы отдать их незнакомцу", - поясняется в сообщении. Следующая ловушка - стремление избегать негативных мыслей. "Люди не хотят думать, что с ними случится что-то плохое. Неприятно представлять последствия просроченных кредитов: коллекторов, продажу имущества, банкротство, суды. Поэтому мы предпочитаем даже не задумываться о таком развитии событий", - говорится в сообщении. Еще одной ловушкой является боязнь снижения статуса. "Для людей важен статус. От его уровня зависят привилегии, качество и даже продолжительность жизни. И если невозможно стать, то хочется хотя бы казаться высокостатусной персоной. Чтобы подчеркнуть свою принадлежность к "узкому кругу", люди покупают дорогие вещи, даже если их реальные финансовые возможности ограничены", - уточняется в посте. Придавать большое значение вещам также является психологической ловушкой. "Люди уверены, что деньги или вещи сделают их счастливыми. Однако существует потолок, после которого даже очень большой прирост в доходах не ведёт к заметному увеличению удовлетворенности жизнью. Счастье - это не отсутствие проблем, а умение находить радость даже в мелочах", - указывает регулятор. Среди ловушек также выделено принятие решений на основе неполной информации. "Люди смотрят на мир сквозь систему фильтров: мозг выискивает в потоке информации то, что подтверждает сложившуюся точку зрения. А для самоуспокоения часто сравнивают себя с теми, кто достиг меньших успехов. И приходят к закономерному выводу: мы умнее, а значит, никаких сложностей у нас точно не будет", - говорится в посте. "Использовать непроверенную информацию. Считается, что при принятии важных решений человек анализирует информацию самостоятельно. На самом деле, даже здесь люди хотят, чтобы кто-то более авторитетный подумал и предложил готовое решение — будь то врач, юрист или даже риелтор. Универсальный эксперт для большинства - интернет. А в ответ он выдает в первую очередь самую популярную, а не достоверную информацию. Как и нейросети", - предупреждает ЦБ о следующей ловушке. Не следует также поддаваться искушению выбирать легкие пути и преувеличивать степень своего контроля над финансовой ситуацией. "Заемщик в любой ситуации будет утверждать, что все продумано и никаких рисков нет, а потом и сам начинает верить в придуманную им картинку безоблачного будущего", - говорится в материале. И последняя ловушка - это оглядываться на окружение. "Круг общения людей, которые берут кредиты, как правило, тоже состоит из заемщиков. А человек непроизвольно перенимает привычки, взгляды и даже цели тех, кто рядом. Поэтому когда человека окружают люди с кредитами, формируется привычка брать займы по любому поводу - ведь кажется, что так делают все", - заключается в посте ЦБ.

https://1prime.ru/20250919/tsb-862494733.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, финансы, банки, банк россии