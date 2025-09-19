https://1prime.ru/20250919/tsb--862502440.html

ЦБ рекомендовал банкам предупреждать подростков о рисках мошенничества

МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Банк России в последнее время фиксирует случаи втягивания несовершеннолетних клиентов банков в противоправные меры, в связи с чем рекомендует кредитным организациям ряд мер, связанных с открытием и обслуживанием счетов подростков, для противодействия мошенникам, сообщается в методических рекомендациях ЦБ РФ. "Банком России фиксируются случаи вовлечения недобросовестными участниками хозяйственной деятельности несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет в совершение финансовых операций, действительными целями которых могут являться легализация (отмывание) доходов… и иные противоправные цели", - говорится в документе. В качестве начальной меры ЦБ рекомендует предупреждать несовершеннолетнего о рисках вовлечения в противоправные схемы сразу при открытии счета, а также сообщать о выданных ему картах родителям или другим законным представителям. Также кредитным организациям рекомендуется определять признаки, которые могут указывать на вовлечение несовершеннолетних в незаконные операции, в своих внутренних документах по противодействию отмыванию доходов. Кроме того, для понимания, какие типичные переводы будет совершать подросток, банкам следует узнать, кто из родственников может переводить ему деньги и кому планирует переводить средства сам несовершеннолетний. "Если потом окажется, что подростку стали приходить крупные переводы от незнакомцев или он сам стал перечислять большие суммы, банк сообщит об этом представителям несовершеннолетнего", - подчеркивает ЦБ. Еще одной мерой является указание в договоре лимита на проведение отдельных операций. А если у банка возникают подозрения, что сделки совершает не сам подросток или что он действует под чьим-то влиянием, кредитная организация имеет право отказать в проведении операции.

рф

