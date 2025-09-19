https://1prime.ru/20250919/tsb--862508439.html

ЦБ закрепит правовой режим ценных бумаг, привязанных к криптовалютам

ЦБ закрепит правовой режим ценных бумаг, привязанных к криптовалютам - 19.09.2025, ПРАЙМ

ЦБ закрепит правовой режим ценных бумаг, привязанных к криптовалютам

Банк России закрепит правовой режим предназначенных для квалифицированных инвесторов ценных бумаг и производных финансовых инструментов, доходность которых... | 19.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-19T14:21+0300

2025-09-19T14:21+0300

2025-09-19T14:21+0300

финансы

рынок

рф

банк россии

https://cdnn.1prime.ru/img/83706/97/837069787_0:96:3299:1952_1920x0_80_0_0_67c876268bfcfd20b1c99c5c98252409.jpg

МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Банк России закрепит правовой режим предназначенных для квалифицированных инвесторов ценных бумаг и производных финансовых инструментов, доходность которых привязана к стоимости криптовалюты, следует из материалов регулятора. ЦБ РФ разработал и опубликовал проект указания о ценных бумагах и производных финансовых инструментах, предназначенных для квалифицированных инвесторов. "Проект подготовлен в целях установления определенности в отношении правового режима ценных бумаг, привязанных к цене (курсу) цифровой валюты или иным рассчитываемым на ее (его) основании показателям, а также договоров, являющихся расчетными производными финансовыми инструментами, базисными активами которых является цена (курс) цифровой валюты или иные рассчитываемые на ее (его) основании показатели", - говорится в пояснительной записке к проекту указания. Проектом предусмотрено, что такие ценные бумаги и производные финансовые инструменты предназначены для квалифицированных инвесторов. ЦБ РФ в мае выпустил информационное письмо, которым разрешил финансовым организациям предлагать квалифицированным инвесторам производные финансовые инструменты, ценные бумаги и цифровые финансовые активы, доходность которых привязана к стоимости криптовалюты.

https://1prime.ru/20250919/tsb--862502238.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, рынок, рф, банк россии