Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ закрепит правовой режим ценных бумаг, привязанных к криптовалютам - 19.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250919/tsb--862508439.html
ЦБ закрепит правовой режим ценных бумаг, привязанных к криптовалютам
ЦБ закрепит правовой режим ценных бумаг, привязанных к криптовалютам - 19.09.2025, ПРАЙМ
ЦБ закрепит правовой режим ценных бумаг, привязанных к криптовалютам
Банк России закрепит правовой режим предназначенных для квалифицированных инвесторов ценных бумаг и производных финансовых инструментов, доходность которых... | 19.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-19T14:21+0300
2025-09-19T14:21+0300
финансы
рынок
рф
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/img/83706/97/837069787_0:96:3299:1952_1920x0_80_0_0_67c876268bfcfd20b1c99c5c98252409.jpg
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Банк России закрепит правовой режим предназначенных для квалифицированных инвесторов ценных бумаг и производных финансовых инструментов, доходность которых привязана к стоимости криптовалюты, следует из материалов регулятора. ЦБ РФ разработал и опубликовал проект указания о ценных бумагах и производных финансовых инструментах, предназначенных для квалифицированных инвесторов. "Проект подготовлен в целях установления определенности в отношении правового режима ценных бумаг, привязанных к цене (курсу) цифровой валюты или иным рассчитываемым на ее (его) основании показателям, а также договоров, являющихся расчетными производными финансовыми инструментами, базисными активами которых является цена (курс) цифровой валюты или иные рассчитываемые на ее (его) основании показатели", - говорится в пояснительной записке к проекту указания. Проектом предусмотрено, что такие ценные бумаги и производные финансовые инструменты предназначены для квалифицированных инвесторов. ЦБ РФ в мае выпустил информационное письмо, которым разрешил финансовым организациям предлагать квалифицированным инвесторам производные финансовые инструменты, ценные бумаги и цифровые финансовые активы, доходность которых привязана к стоимости криптовалюты.
https://1prime.ru/20250919/tsb--862502238.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83706/97/837069787_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_ba0c60dbc4d920b81fb858b08bcbf8ae.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, рынок, рф, банк россии
Финансы, Рынок, РФ, Банк России
14:21 19.09.2025
 
ЦБ закрепит правовой режим ценных бумаг, привязанных к криптовалютам

ЦБ закрепит правовой режим финансовых инструментов с привязкой к криптовалютам

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкБанк России
Банк России - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2025
Банк России. Архивное фото
© РИА Новости . Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Банк России закрепит правовой режим предназначенных для квалифицированных инвесторов ценных бумаг и производных финансовых инструментов, доходность которых привязана к стоимости криптовалюты, следует из материалов регулятора.
ЦБ РФ разработал и опубликовал проект указания о ценных бумагах и производных финансовых инструментах, предназначенных для квалифицированных инвесторов.
"Проект подготовлен в целях установления определенности в отношении правового режима ценных бумаг, привязанных к цене (курсу) цифровой валюты или иным рассчитываемым на ее (его) основании показателям, а также договоров, являющихся расчетными производными финансовыми инструментами, базисными активами которых является цена (курс) цифровой валюты или иные рассчитываемые на ее (его) основании показатели", - говорится в пояснительной записке к проекту указания.
Проектом предусмотрено, что такие ценные бумаги и производные финансовые инструменты предназначены для квалифицированных инвесторов.
ЦБ РФ в мае выпустил информационное письмо, которым разрешил финансовым организациям предлагать квалифицированным инвесторам производные финансовые инструменты, ценные бумаги и цифровые финансовые активы, доходность которых привязана к стоимости криптовалюты.
Банк России - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2025
ЦБ назвал психологические ловушки, мешающие принимать финансовые решения
12:30
 
ФинансыРынокРФБанк России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала