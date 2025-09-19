ЦБ отметил рост денежной базы России

https://1prime.ru/20250919/tsb-862494733.html

МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Денежная база РФ в узком определении по состоянию на 12 сентября выросла до 18,87 триллиона рублей с 18,8 триллиона на 5 сентября, сообщил Банк России. Таким образом, показатель за неделю вырос на 75 миллиардов рублей, или на 0,39%. Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.

