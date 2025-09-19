В Уфе прошло заседание Межбанковского валютного совета России и Белоруссии
Главы ЦБ России и Белоруссии обсудили вопросы банковской и финансовой сферы
Флаги России и Белоруссии на капоте автомобиля
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Главы центральных банков РФ и Белоруссии Эльвира Набиуллина и Роман Головченко обсудили актуальные вопросы банковской и финансовой сфер и прогнозы экономического развития на 62-м заседании Межбанковского валютного совета, состоявшемся в столице Башкортостана Уфе, сообщает Банк России.
"В Уфе состоялось 62-е заседание Межбанковского валютного совета центральных банков России и Беларуси. В заседании приняли участие Председатель Банка России Эльвира Набиуллина, Председатель Правления Национального банка Республики Беларусь Роман Головченко, а также делегации центральных банков двух стран", - говорится в сообщении.
Сообщается, что на встрече руководители финансовых регуляторов подписали положение о совместной надзорной коллегии, предусмотренное российско-белорусским соглашением о сотрудничестве и обмене информацией, в том числе конфиденциальной, в сфере надзора и контроля за финансовым рынком.
"Участники встречи обсудили текущую ситуацию на финансовом рынке, прогнозы экономического развития и денежно-кредитной политики России и Беларуси на 2026 год, перспективы развития рынка цифровых финансовых активов двух стран и национальных платформ цифровых валют центральных банков", - также сообщается на сайте ЦБ РФ.