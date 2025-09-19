Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Уфе прошло заседание Межбанковского валютного совета России и Белоруссии - 19.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250919/tsb-862509049.html
В Уфе прошло заседание Межбанковского валютного совета России и Белоруссии
В Уфе прошло заседание Межбанковского валютного совета России и Белоруссии - 19.09.2025, ПРАЙМ
В Уфе прошло заседание Межбанковского валютного совета России и Белоруссии
Главы центральных банков РФ и Белоруссии Эльвира Набиуллина и Роман Головченко обсудили актуальные вопросы банковской и финансовой сфер и прогнозы... | 19.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-19T14:27+0300
2025-09-19T14:27+0300
экономика
финансы
банки
белоруссия
рф
уфа
эльвира набиуллина
роман головченко
банк россии
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860492780_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_fc6efd5244de73203f558290f6443176.jpg
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Главы центральных банков РФ и Белоруссии Эльвира Набиуллина и Роман Головченко обсудили актуальные вопросы банковской и финансовой сфер и прогнозы экономического развития на 62-м заседании Межбанковского валютного совета, состоявшемся в столице Башкортостана Уфе, сообщает Банк России. "В Уфе состоялось 62-е заседание Межбанковского валютного совета центральных банков России и Беларуси. В заседании приняли участие Председатель Банка России Эльвира Набиуллина, Председатель Правления Национального банка Республики Беларусь Роман Головченко, а также делегации центральных банков двух стран", - говорится в сообщении. Сообщается, что на встрече руководители финансовых регуляторов подписали положение о совместной надзорной коллегии, предусмотренное российско-белорусским соглашением о сотрудничестве и обмене информацией, в том числе конфиденциальной, в сфере надзора и контроля за финансовым рынком. "Участники встречи обсудили текущую ситуацию на финансовом рынке, прогнозы экономического развития и денежно-кредитной политики России и Беларуси на 2026 год, перспективы развития рынка цифровых финансовых активов двух стран и национальных платформ цифровых валют центральных банков", - также сообщается на сайте ЦБ РФ.
https://1prime.ru/20250919/ruonia--862508601.html
белоруссия
рф
уфа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860492780_79:0:2810:2048_1920x0_80_0_0_a55f6466f4dd1d38d8243a61e2e7aee7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, банки, белоруссия, рф, уфа, эльвира набиуллина, роман головченко, банк россии
Экономика, Финансы, Банки, БЕЛОРУССИЯ, РФ, Уфа, Эльвира Набиуллина, Роман Головченко, Банк России
14:27 19.09.2025
 
В Уфе прошло заседание Межбанковского валютного совета России и Белоруссии

Главы ЦБ России и Белоруссии обсудили вопросы банковской и финансовой сферы

© РИА Новости . POOL / Валерий Шарифулин | Перейти в медиабанкФлаги России и Белоруссии на капоте автомобиля
Флаги России и Белоруссии на капоте автомобиля - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2025
Флаги России и Белоруссии на капоте автомобиля. Архивное фото
© РИА Новости . POOL / Валерий Шарифулин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Главы центральных банков РФ и Белоруссии Эльвира Набиуллина и Роман Головченко обсудили актуальные вопросы банковской и финансовой сфер и прогнозы экономического развития на 62-м заседании Межбанковского валютного совета, состоявшемся в столице Башкортостана Уфе, сообщает Банк России.
Уфе состоялось 62-е заседание Межбанковского валютного совета центральных банков России и Беларуси. В заседании приняли участие Председатель Банка России Эльвира Набиуллина, Председатель Правления Национального банка Республики Беларусь Роман Головченко, а также делегации центральных банков двух стран", - говорится в сообщении.
Сообщается, что на встрече руководители финансовых регуляторов подписали положение о совместной надзорной коллегии, предусмотренное российско-белорусским соглашением о сотрудничестве и обмене информацией, в том числе конфиденциальной, в сфере надзора и контроля за финансовым рынком.
"Участники встречи обсудили текущую ситуацию на финансовом рынке, прогнозы экономического развития и денежно-кредитной политики России и Беларуси на 2026 год, перспективы развития рынка цифровых финансовых активов двух стран и национальных платформ цифровых валют центральных банков", - также сообщается на сайте ЦБ РФ.
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2025
Ставка RUONIA 18 сентября выросла до 16,88%
14:22
 
ЭкономикаФинансыБанкиБЕЛОРУССИЯРФУфаЭльвира НабиуллинаРоман ГоловченкоБанк России
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала