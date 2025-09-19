https://1prime.ru/20250919/tsb-862509049.html

В Уфе прошло заседание Межбанковского валютного совета России и Белоруссии

В Уфе прошло заседание Межбанковского валютного совета России и Белоруссии - 19.09.2025, ПРАЙМ

В Уфе прошло заседание Межбанковского валютного совета России и Белоруссии

Главы центральных банков РФ и Белоруссии Эльвира Набиуллина и Роман Головченко обсудили актуальные вопросы банковской и финансовой сфер и прогнозы... | 19.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-19T14:27+0300

2025-09-19T14:27+0300

2025-09-19T14:27+0300

экономика

финансы

банки

белоруссия

рф

уфа

эльвира набиуллина

роман головченко

банк россии

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860492780_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_fc6efd5244de73203f558290f6443176.jpg

МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Главы центральных банков РФ и Белоруссии Эльвира Набиуллина и Роман Головченко обсудили актуальные вопросы банковской и финансовой сфер и прогнозы экономического развития на 62-м заседании Межбанковского валютного совета, состоявшемся в столице Башкортостана Уфе, сообщает Банк России. "В Уфе состоялось 62-е заседание Межбанковского валютного совета центральных банков России и Беларуси. В заседании приняли участие Председатель Банка России Эльвира Набиуллина, Председатель Правления Национального банка Республики Беларусь Роман Головченко, а также делегации центральных банков двух стран", - говорится в сообщении. Сообщается, что на встрече руководители финансовых регуляторов подписали положение о совместной надзорной коллегии, предусмотренное российско-белорусским соглашением о сотрудничестве и обмене информацией, в том числе конфиденциальной, в сфере надзора и контроля за финансовым рынком. "Участники встречи обсудили текущую ситуацию на финансовом рынке, прогнозы экономического развития и денежно-кредитной политики России и Беларуси на 2026 год, перспективы развития рынка цифровых финансовых активов двух стран и национальных платформ цифровых валют центральных банков", - также сообщается на сайте ЦБ РФ.

https://1prime.ru/20250919/ruonia--862508601.html

белоруссия

рф

уфа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, белоруссия, рф, уфа, эльвира набиуллина, роман головченко, банк россии