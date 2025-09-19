https://1prime.ru/20250919/tsb-862527169.html
ЦБ прокомментировал колебания курса рубля
ЦБ прокомментировал колебания курса рубля
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Текущие колебания курса рубля не несут рисков ускорения инфляции, сообщается в Telegram-канале Банка России. "Текущие колебания курса, поскольку они происходят в нижней части того диапазона, где курс находился последние два года, на наш взгляд, не несут рисков ускорения инфляции", - сообщили в ЦБ. "В общем случае, ослабление курса - это проинфляционный фактор. Но вопрос масштабов и длительности", - отметил регулятор. Ранее зампред регулятора Алексей Заботкин заявлял, что ситуация с инфляцией в РФ развивается в русле базового сценария Банка России.
