https://1prime.ru/20250919/uitaker-862517438.html

Постпред США рассказал о позиции Трампа по украинскому урегулированию

Постпред США рассказал о позиции Трампа по украинскому урегулированию - 19.09.2025, ПРАЙМ

Постпред США рассказал о позиции Трампа по украинскому урегулированию

Президент Дональд Трамп не станет навязывать условия урегулирования конфликта между Россией и Украиной, заявил в пятницу постоянный представитель США при НАТО... | 19.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-19T16:16+0300

2025-09-19T16:16+0300

2025-09-19T16:16+0300

политика

мировая экономика

общество

украина

сша

дональд трамп

нато

fox news

https://cdnn.1prime.ru/img/82888/96/828889602_0:0:2349:1322_1920x0_80_0_0_e63c81bdf63227d812196233024825fd.jpg

ВАШИНГТОН, 19 сен – ПРАЙМ. Президент Дональд Трамп не станет навязывать условия урегулирования конфликта между Россией и Украиной, заявил в пятницу постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер. "Он не будет задавать эти условия. Мирное соглашение возможно только тогда, когда его примут обе стороны", - заявил дипломат, выступая в утреннем эфире телеканала Fox News. По его словам, Белый дом продолжает искать возможности для посредничества, при этом рассчитывая на использование рычагов давления, чтобы свести стороны за столом переговоров. Уитакер выступил с утверждением, что Россия "не добилась значительных успехов" на поле боя, а её экономика "продолжает слабеть", что якобы осложняет продолжение конфликта.

https://1prime.ru/20250918/tramp-862473514.html

украина

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , украина, сша, дональд трамп, нато, fox news