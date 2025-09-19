https://1prime.ru/20250919/uitaker-862517438.html
Постпред США рассказал о позиции Трампа по украинскому урегулированию
Постпред США рассказал о позиции Трампа по украинскому урегулированию
ВАШИНГТОН, 19 сен – ПРАЙМ. Президент Дональд Трамп не станет навязывать условия урегулирования конфликта между Россией и Украиной, заявил в пятницу постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер. "Он не будет задавать эти условия. Мирное соглашение возможно только тогда, когда его примут обе стороны", - заявил дипломат, выступая в утреннем эфире телеканала Fox News. По его словам, Белый дом продолжает искать возможности для посредничества, при этом рассчитывая на использование рычагов давления, чтобы свести стороны за столом переговоров. Уитакер выступил с утверждением, что Россия "не добилась значительных успехов" на поле боя, а её экономика "продолжает слабеть", что якобы осложняет продолжение конфликта.
Уитакер: Трамп не будет навязывать условия урегулирования конфликта на Украине
ВАШИНГТОН, 19 сен – ПРАЙМ. Президент Дональд Трамп не станет навязывать условия урегулирования конфликта между Россией и Украиной, заявил в пятницу постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер.
"Он не будет задавать эти условия. Мирное соглашение возможно только тогда, когда его примут обе стороны", - заявил дипломат, выступая в утреннем эфире телеканала Fox News
По его словам, Белый дом продолжает искать возможности для посредничества, при этом рассчитывая на использование рычагов давления, чтобы свести стороны за столом переговоров.
Уитакер выступил с утверждением, что Россия "не добилась значительных успехов" на поле боя, а её экономика "продолжает слабеть", что якобы осложняет продолжение конфликта.
