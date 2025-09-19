https://1prime.ru/20250919/ukraina-862536040.html

"Армия без носков". В Раде обрушились на Минобороны Украины

"Армия без носков". В Раде обрушились на Минобороны Украины

МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Украинские чиновники владеют активами за границей и используют страну как источник личного обогащения, в ущерб армии, заявил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале."Министр обороны страны (бывший министр обороны Украины Рустем Умеров. – Прим. ред.), где армия остается без носков и трусов, где фронт — сплошные провалы, вместо того чтобы жить и работать в Украине, живет свою реальную жизнь в США", — написал он.По словам Дмитрука, представители власти имеют "запасные аэродромы" за рубежом — квартиры и виллы в США, Британии, Испании и Италии. Он подчеркнул, что в Лондоне легко можно собрать "офис Зеленского", так как многие чиновники проживают там.Депутат отметил, что имущество Умерова, о котором заявили журналисты, — лишь малая часть реальных активов, которыми располагают высокопоставленные украинские политики.Ранее "Центр противодействия коррупции" сообщил, что у родственников Умерова есть виллы и квартиры в США.Опрос "Украинской правды" за апрель 2024 года показал: большинство граждан считают коррупцию основной угрозой для развития страны.

