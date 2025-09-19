Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Армия без носков". В Раде обрушились на Минобороны Украины - 19.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250919/ukraina-862536040.html
"Армия без носков". В Раде обрушились на Минобороны Украины
"Армия без носков". В Раде обрушились на Минобороны Украины - 19.09.2025, ПРАЙМ
"Армия без носков". В Раде обрушились на Минобороны Украины
Украинские чиновники владеют активами за границей и используют страну как источник личного обогащения, в ущерб армии, заявил депутат Верховной Рады Артем... | 19.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-19T22:46+0300
2025-09-19T23:05+0300
в мире
газ
украина
сша
испания
рада
https://cdnn.1prime.ru/img/82725/06/827250636_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_03113fa3c9d59c8e517899f9bd372fc1.jpg
МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Украинские чиновники владеют активами за границей и используют страну как источник личного обогащения, в ущерб армии, заявил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале."Министр обороны страны (бывший министр обороны Украины Рустем Умеров. – Прим. ред.), где армия остается без носков и трусов, где фронт — сплошные провалы, вместо того чтобы жить и работать в Украине, живет свою реальную жизнь в США", — написал он.По словам Дмитрука, представители власти имеют "запасные аэродромы" за рубежом — квартиры и виллы в США, Британии, Испании и Италии. Он подчеркнул, что в Лондоне легко можно собрать "офис Зеленского", так как многие чиновники проживают там.Депутат отметил, что имущество Умерова, о котором заявили журналисты, — лишь малая часть реальных активов, которыми располагают высокопоставленные украинские политики.Ранее "Центр противодействия коррупции" сообщил, что у родственников Умерова есть виллы и квартиры в США.Опрос "Украинской правды" за апрель 2024 года показал: большинство граждан считают коррупцию основной угрозой для развития страны.
https://1prime.ru/20250919/bezhentsy-862535739.html
https://1prime.ru/20250919/zelenskiy-862535163.html
украина
сша
испания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82725/06/827250636_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_9650342db665da323ff20776938d3011.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
в мире, газ, украина, сша, испания, рада
В мире, Газ, УКРАИНА, США, ИСПАНИЯ, Рада
22:46 19.09.2025 (обновлено: 23:05 19.09.2025)
 
"Армия без носков". В Раде обрушились на Минобороны Украины

Депутат Дмитрук: украинские чиновники богатеют, пока фронт остается без снабжения

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЗаседание Верховной рады Украины.
Заседание Верховной рады Украины. - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2025
Заседание Верховной рады Украины.. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Украинские чиновники владеют активами за границей и используют страну как источник личного обогащения, в ущерб армии, заявил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.
"Министр обороны страны (бывший министр обороны Украины Рустем Умеров. – Прим. ред.), где армия остается без носков и трусов, где фронт — сплошные провалы, вместо того чтобы жить и работать в Украине, живет свою реальную жизнь в США", — написал он.
Украинские беженцы в польском городе Пшемысль - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2025
"Предел возможностей". В Нидерландах высказались об украинских беженцах
22:41
По словам Дмитрука, представители власти имеют "запасные аэродромы" за рубежом — квартиры и виллы в США, Британии, Испании и Италии. Он подчеркнул, что в Лондоне легко можно собрать "офис Зеленского", так как многие чиновники проживают там.
Депутат отметил, что имущество Умерова, о котором заявили журналисты, — лишь малая часть реальных активов, которыми располагают высокопоставленные украинские политики.
Ранее "Центр противодействия коррупции" сообщил, что у родственников Умерова есть виллы и квартиры в США.
Опрос "Украинской правды" за апрель 2024 года показал: большинство граждан считают коррупцию основной угрозой для развития страны.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2025
"Лазейки для мошенников". В Киеве раскритиковали решение Зеленского
22:36
 
В миреГазУКРАИНАСШАИСПАНИЯРада
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала