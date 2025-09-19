Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Урале внедрят биометрию в междугороднем транспорте - 19.09.2025, ПРАЙМ
На Урале внедрят биометрию в междугороднем транспорте
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Центр биометрических технологий, оператор Единой биометрической системы, прорабатывает внедрение биометрии в междугороднем транспорте в регионах Урала, заявил РИА Новости глава Центра Владислав Поволоцкий. "Наши партнеры уже тестируют эту технологию в Рязани – там запущена оплата по биометрии в троллейбусах на пилотном маршруте. Также активно работаем с регионами Урала над внедрением биометрии в междугороднем транспорте", - сказал Поволоцкий. При внедрении оплаты по биометрии на наземном транспорте есть ряд ограничений, отметил Поволоцкий. Они связаны, к примеру, с доступностью интернета. "По понятным причинам, нам приходится это все учитывать", - добавил глава ЦБТ.
Бизнес, РОССИЯ, Рязань, ЦБТ
06:26 19.09.2025
 
На Урале внедрят биометрию в междугороднем транспорте

Центр биометрических технологий прорабатывает внедрение биометрии в троллейбусах

МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Центр биометрических технологий, оператор Единой биометрической системы, прорабатывает внедрение биометрии в междугороднем транспорте в регионах Урала, заявил РИА Новости глава Центра Владислав Поволоцкий.
"Наши партнеры уже тестируют эту технологию в Рязани – там запущена оплата по биометрии в троллейбусах на пилотном маршруте. Также активно работаем с регионами Урала над внедрением биометрии в междугороднем транспорте", - сказал Поволоцкий.
При внедрении оплаты по биометрии на наземном транспорте есть ряд ограничений, отметил Поволоцкий. Они связаны, к примеру, с доступностью интернета.
"По понятным причинам, нам приходится это все учитывать", - добавил глава ЦБТ.
 
БизнесРОССИЯРязаньЦБТ
 
 
