На Урале внедрят биометрию в междугороднем транспорте

2025-09-19T06:26+0300

МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Центр биометрических технологий, оператор Единой биометрической системы, прорабатывает внедрение биометрии в междугороднем транспорте в регионах Урала, заявил РИА Новости глава Центра Владислав Поволоцкий. "Наши партнеры уже тестируют эту технологию в Рязани – там запущена оплата по биометрии в троллейбусах на пилотном маршруте. Также активно работаем с регионами Урала над внедрением биометрии в междугороднем транспорте", - сказал Поволоцкий. При внедрении оплаты по биометрии на наземном транспорте есть ряд ограничений, отметил Поволоцкий. Они связаны, к примеру, с доступностью интернета. "По понятным причинам, нам приходится это все учитывать", - добавил глава ЦБТ.

