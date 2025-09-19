Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Утильсбор не повлияет на большинство популярных иномарок в России - 19.09.2025
Утильсбор не повлияет на большинство популярных иномарок в России
Утильсбор не повлияет на большинство популярных иномарок в России - 19.09.2025, ПРАЙМ
Утильсбор не повлияет на большинство популярных иномарок в России
Обновленный механизм расчета утилизационного сбора не повлияет на большинство популярных иномарок в России, сообщил РИА Новости директор розничных продаж... | 19.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-19T02:46+0300
2025-09-19T02:46+0300
бизнес
россия
рф
авилон
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862478089.jpg?1758239191
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Обновленный механизм расчета утилизационного сбора не повлияет на большинство популярных иномарок в России, сообщил РИА Новости директор розничных продаж дилерской группы "Авилон" Илья Петров. "Если рассмотреть, как изменится утильсбор на самые популярные иномарки в России, ситуация выглядит так: Haval Jolion, Belgee X50, Chery Tiggo 7L, Chery Tiggo 4, Haval M6 — без изменений", - сказал Петров. Изменения при этом коснутся двух моделей. На китайский Changan Uni-S размер утильсбора вырастет на 82,6 тысячи рублей, а на Geely Monjaro - на 174,6 тысячи рублей. Вышеперечисленные модели вошли в топ-10 самых продаваемых новых легковушек в России в августе по данным аналитического агентства "Автостат". "Скорее всего, цены на автомобили, которых изменения утильсбора не коснутся, могут вырасти лишь вслед за ростом курса валют. Летний рост спроса был обусловлен масштабными программами поддержки со стороны импортеров, и вряд ли они будут искусственно повышать розничные цены", - добавил топ-менеджер "Авилона". Минпромторг подготовил проект постановления правительства РФ, которым предлагается с 1 ноября 2025 года при расчете утилизационного сбора учитывать мощность двигателя автомобиля. Так, с 1 ноября 2025 года предлагается применять льготный коэффициент утилизационного сбора для автомобилей, ввозимых физлицами на территорию страны, с двигателем до 160 лошадиных сил. Новый порядок расчета учитывает как объем двигателя, так и его мощность. Так, машины с двигателями объемом от 1 до 2 литров, ввозимые на юрлиц, по расчету на 2025 год предусматривает следующие ставки: 667,4 тысячи рублей для 70-160 лошадиных сил, 750 тысяч рублей для 160-190 лошадиных сил, 794 тысячи рублей для 190-220 лошадиных сил, 842 тысячи рублей для 220-250 лошадиных сил, 952 тысячи рублей для 250-280 лошадиных сил.
рф
бизнес, россия, рф, авилон, минпромторг
Бизнес, РОССИЯ, РФ, Авилон, Минпромторг
02:46 19.09.2025
 
Утильсбор не повлияет на большинство популярных иномарок в России

Утильсбор не повлияет на большинство популярных иномарок в России

МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Обновленный механизм расчета утилизационного сбора не повлияет на большинство популярных иномарок в России, сообщил РИА Новости директор розничных продаж дилерской группы "Авилон" Илья Петров.
"Если рассмотреть, как изменится утильсбор на самые популярные иномарки в России, ситуация выглядит так: Haval Jolion, Belgee X50, Chery Tiggo 7L, Chery Tiggo 4, Haval M6 — без изменений", - сказал Петров.
Изменения при этом коснутся двух моделей. На китайский Changan Uni-S размер утильсбора вырастет на 82,6 тысячи рублей, а на Geely Monjaro - на 174,6 тысячи рублей.
Вышеперечисленные модели вошли в топ-10 самых продаваемых новых легковушек в России в августе по данным аналитического агентства "Автостат".
"Скорее всего, цены на автомобили, которых изменения утильсбора не коснутся, могут вырасти лишь вслед за ростом курса валют. Летний рост спроса был обусловлен масштабными программами поддержки со стороны импортеров, и вряд ли они будут искусственно повышать розничные цены", - добавил топ-менеджер "Авилона".
Минпромторг подготовил проект постановления правительства РФ, которым предлагается с 1 ноября 2025 года при расчете утилизационного сбора учитывать мощность двигателя автомобиля.
Так, с 1 ноября 2025 года предлагается применять льготный коэффициент утилизационного сбора для автомобилей, ввозимых физлицами на территорию страны, с двигателем до 160 лошадиных сил.
Новый порядок расчета учитывает как объем двигателя, так и его мощность. Так, машины с двигателями объемом от 1 до 2 литров, ввозимые на юрлиц, по расчету на 2025 год предусматривает следующие ставки: 667,4 тысячи рублей для 70-160 лошадиных сил, 750 тысяч рублей для 160-190 лошадиных сил, 794 тысячи рублей для 190-220 лошадиных сил, 842 тысячи рублей для 220-250 лошадиных сил, 952 тысячи рублей для 250-280 лошадиных сил.
 
