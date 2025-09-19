https://1prime.ru/20250919/vtb--862482640.html

ВТБ назвал цену размещения акций в рамках допэмиссии

ВТБ назвал цену размещения акций в рамках допэмиссии - 19.09.2025

ВТБ назвал цену размещения акций в рамках допэмиссии

Цена размещения акций ВТБ в рамках допэмиссии составит 67 рублей за одну обыкновенную акцию, сообщает банк. | 19.09.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Цена размещения акций ВТБ в рамках допэмиссии составит 67 рублей за одну обыкновенную акцию, сообщает банк."Содержание сообщения… Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: Цена размещения дополнительных обыкновенных акций банка ВТБ (ПАО), в том числе для лиц, осуществляющих преимущественное право приобретения указанных акций, составляет 67 (Шестьдесят семь) рублей 00 копеек за одну дополнительную обыкновенную акцию Банка ВТБ (ПАО)", - говорится в сообщении.В июле набсовет ВТБ определил объем допэмиссии в 1,264 миллиарда обыкновенных акций на 63,2 миллиарда рублей по номиналу, размещение будет проходить по открытой подписке. Тогда же первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов сообщал журналистам, что в ходе этой допэмиссии не исключает вероятность переподписки. Государство в допэмиссии участвовать не будет. Пьянов ранее на неделе сообщил, что ВТБ в рамках SPO рассчитывает привлечь нескольких якорных институциональных инвесторов.ВТБ с 16 по 18 сентября собирал заявки инвесторов в рамках размещения дополнительного выпуска акций. Также сообщалось, что ожидаемая цена размещения акций в рамках допэмиссии не превысит 73,9 рубля за акцию. Общий спрос инвесторов на акции дополнительного выпуска превысил установленный объем размещения, отмечал банк.Также в рамках ВЭФ-2025 глава ВТБ Андрей Костин сообщал журналистам, что прогнозы по переподписке допэмиссии акций ВТБ делать пока рано, так как рынок сейчас не самый оживленный, сейчас планируется привлечь 80-100 миллиардов рублей, доля государства сократится до 50% + одна акция.

