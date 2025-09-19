Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВТБ назвал цену размещения акций в рамках допэмиссии - 19.09.2025, ПРАЙМ
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250919/vtb--862482640.html
ВТБ назвал цену размещения акций в рамках допэмиссии
ВТБ назвал цену размещения акций в рамках допэмиссии - 19.09.2025, ПРАЙМ
ВТБ назвал цену размещения акций в рамках допэмиссии
Цена размещения акций ВТБ в рамках допэмиссии составит 67 рублей за одну обыкновенную акцию, сообщает банк. | 19.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-19T08:23+0300
2025-09-19T08:51+0300
экономика
акции
рынок
торги
втб
https://cdnn.1prime.ru/img/82941/39/829413911_0:107:1280:827_1920x0_80_0_0_7a2230c18cbf37e28eca7c5d0bee1bcf.jpg
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Цена размещения акций ВТБ в рамках допэмиссии составит 67 рублей за одну обыкновенную акцию, сообщает банк."Содержание сообщения… Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: Цена размещения дополнительных обыкновенных акций банка ВТБ (ПАО), в том числе для лиц, осуществляющих преимущественное право приобретения указанных акций, составляет 67 (Шестьдесят семь) рублей 00 копеек за одну дополнительную обыкновенную акцию Банка ВТБ (ПАО)", - говорится в сообщении.В июле набсовет ВТБ определил объем допэмиссии в 1,264 миллиарда обыкновенных акций на 63,2 миллиарда рублей по номиналу, размещение будет проходить по открытой подписке. Тогда же первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов сообщал журналистам, что в ходе этой допэмиссии не исключает вероятность переподписки. Государство в допэмиссии участвовать не будет. Пьянов ранее на неделе сообщил, что ВТБ в рамках SPO рассчитывает привлечь нескольких якорных институциональных инвесторов.ВТБ с 16 по 18 сентября собирал заявки инвесторов в рамках размещения дополнительного выпуска акций. Также сообщалось, что ожидаемая цена размещения акций в рамках допэмиссии не превысит 73,9 рубля за акцию. Общий спрос инвесторов на акции дополнительного выпуска превысил установленный объем размещения, отмечал банк.Также в рамках ВЭФ-2025 глава ВТБ Андрей Костин сообщал журналистам, что прогнозы по переподписке допэмиссии акций ВТБ делать пока рано, так как рынок сейчас не самый оживленный, сейчас планируется привлечь 80-100 миллиардов рублей, доля государства сократится до 50% + одна акция.
https://1prime.ru/20250918/vklad-862436117.html
акции, рынок, торги, втб
Экономика, Акции, Рынок, Торги, ВТБ
08:23 19.09.2025 (обновлено: 08:51 19.09.2025)
 
ВТБ назвал цену размещения акций в рамках допэмиссии

Цена размещения акций ВТБ в рамках допэмиссии составит 67 рублей

Логотип ВТБ.
Логотип ВТБ.
Логотип ВТБ.. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Цена размещения акций ВТБ в рамках допэмиссии составит 67 рублей за одну обыкновенную акцию, сообщает банк.
"Содержание сообщения… Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: Цена размещения дополнительных обыкновенных акций банка ВТБ (ПАО), в том числе для лиц, осуществляющих преимущественное право приобретения указанных акций, составляет 67 (Шестьдесят семь) рублей 00 копеек за одну дополнительную обыкновенную акцию Банка ВТБ (ПАО)", - говорится в сообщении.
В июле набсовет ВТБ определил объем допэмиссии в 1,264 миллиарда обыкновенных акций на 63,2 миллиарда рублей по номиналу, размещение будет проходить по открытой подписке. Тогда же первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов сообщал журналистам, что в ходе этой допэмиссии не исключает вероятность переподписки. Государство в допэмиссии участвовать не будет. Пьянов ранее на неделе сообщил, что ВТБ в рамках SPO рассчитывает привлечь нескольких якорных институциональных инвесторов.
ВТБ с 16 по 18 сентября собирал заявки инвесторов в рамках размещения дополнительного выпуска акций. Также сообщалось, что ожидаемая цена размещения акций в рамках допэмиссии не превысит 73,9 рубля за акцию. Общий спрос инвесторов на акции дополнительного выпуска превысил установленный объем размещения, отмечал банк.
Также в рамках ВЭФ-2025 глава ВТБ Андрей Костин сообщал журналистам, что прогнозы по переподписке допэмиссии акций ВТБ делать пока рано, так как рынок сейчас не самый оживленный, сейчас планируется привлечь 80-100 миллиардов рублей, доля государства сократится до 50% + одна акция.
ЭкономикаАкцииРынокТоргиВТБ
 
 
