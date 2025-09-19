https://1prime.ru/20250919/vtb--862484732.html

ВТБ оценил общий объем спроса в рамках допэмиссии

Общий объем спроса в рамках допэмиссии ВТБ превысил 180 миллиардов рублей, ВТБ привлекает до 84,7 миллиарда, сообщает банк. | 19.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-19T09:10+0300

2025-09-19T09:10+0300

2025-09-19T09:44+0300

экономика

финансы

банки

втб

МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ.Общий объем спроса в рамках допэмиссии ВТБ превысил 180 миллиардов рублей, ВТБ привлекает до 84,7 миллиарда, сообщает банк."ВТБ привлекает до 84,7 миллиарда рублей в рамках крупнейшего SPO с 2023 года", - говорится в сообщении."Размещение сопровождалось повышенным спросом инвесторов – общий объем спроса превысил 180 миллиардов рублей", - также сообщается там.Набсовет ВТБ принял решение о размещении до 1,264 миллиарда акций, что соответствует объему привлекаемых средств в размере до 84,7 миллиарда рублей по цене размещения. При этом 1 169 166 845 акций распределяются в рамках биржевого размещения, и до 94 833 155 акций - в порядке осуществления преимущественного права, точное количество которых будет объявлено после завершения периода оплаты.По результатам SPO доля обыкновенных акций в свободном обращении превысит 49%, при этом контролирующий пакет остается у Российской Федерации, сообщает банк."Успешное завершение размещения акций стало важным подтверждением доверия инвесторов к ВТБ, нашей стратегии устойчивого роста и роли банка и группы в экономике. Привлечённые средства позволят нам уверенно реализовывать ключевые стратегические инициативы и усиливать лидирующие позиции ВТБ", – прокомментировал первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов."Мы рассматриваем это размещение как шаг к развитию долгосрочного партнёрства с инвесторами: как розничными, так и институциональными", - заключил он.

финансы, банки, втб