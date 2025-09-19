https://1prime.ru/20250919/vtb--862485208.html

Акции ВТБ усилили снижение после объявления о допэмиссии

19.09.2025

Акции ВТБ усилили снижение после объявления о допэмиссии

Стоимость акций ВТБ усилила снижение после объявления параметров дополнительной эмиссии (SPO), следует из данных торгов. | 19.09.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 19 cен - ПРАЙМ. Стоимость акций ВТБ усилила снижение после объявления параметров дополнительной эмиссии (SPO), следует из данных торгов. К 9.08 мск акции банка дешевеют на 1,29%, до 70,92 рубля, а минутами ранее падение котировок достигало 2,4%. До объявления цены размещения SPO со старта утренней сессии акции дешевели в пределах 0,5%, при этом первоначальной реакцией был небольшой подъем и переход к росту стоимости. Цена размещения акций ВТБ в рамках допэмиссии составит 67 рублей за одну обыкновенную акцию, объявил банк ранее в пятницу.

