Акции ВТБ усилили снижение после объявления о допэмиссии

19.09.2025
2025-09-19T09:20+0300
2025-09-19T09:20+0300
МОСКВА, 19 cен - ПРАЙМ. Стоимость акций ВТБ усилила снижение после объявления параметров дополнительной эмиссии (SPO), следует из данных торгов. К 9.08 мск акции банка дешевеют на 1,29%, до 70,92 рубля, а минутами ранее падение котировок достигало 2,4%. До объявления цены размещения SPO со старта утренней сессии акции дешевели в пределах 0,5%, при этом первоначальной реакцией был небольшой подъем и переход к росту стоимости. Цена размещения акций ВТБ в рамках допэмиссии составит 67 рублей за одну обыкновенную акцию, объявил банк ранее в пятницу.
