Акции ВТБ усилили снижение после объявления о допэмиссии - 19.09.2025
Акции ВТБ усилили снижение после объявления о допэмиссии
МОСКВА, 19 cен - ПРАЙМ. Стоимость акций ВТБ усилила снижение после объявления параметров дополнительной эмиссии (SPO), следует из данных торгов. К 9.08 мск акции банка дешевеют на 1,29%, до 70,92 рубля, а минутами ранее падение котировок достигало 2,4%. До объявления цены размещения SPO со старта утренней сессии акции дешевели в пределах 0,5%, при этом первоначальной реакцией был небольшой подъем и переход к росту стоимости. Цена размещения акций ВТБ в рамках допэмиссии составит 67 рублей за одну обыкновенную акцию, объявил банк ранее в пятницу.
09:20 19.09.2025
 
Акции ВТБ усилили снижение после объявления о допэмиссии

Котировки акций ВТБ усилили снижение после объявления цены размещения бумаг в рамках SPO

МОСКВА, 19 cен - ПРАЙМ. Стоимость акций ВТБ усилила снижение после объявления параметров дополнительной эмиссии (SPO), следует из данных торгов.
К 9.08 мск акции банка дешевеют на 1,29%, до 70,92 рубля, а минутами ранее падение котировок достигало 2,4%.
До объявления цены размещения SPO со старта утренней сессии акции дешевели в пределах 0,5%, при этом первоначальной реакцией был небольшой подъем и переход к росту стоимости.
Цена размещения акций ВТБ в рамках допэмиссии составит 67 рублей за одну обыкновенную акцию, объявил банк ранее в пятницу.
Отделение банка ВТБ на одной из улиц в Москве - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2025
ВТБ оценил общий объем спроса в рамках допэмиссии
09:10
 
ЭкономикаРынокАкцииТоргиВТБ
 
 
