Эксперты оценили итоги IPO ВТБ

МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Итоги вторичного публичного размещения акций (SPO) ВТБ свидетельствуют о наличии на российском рынке акционерного капитала пространства и емкости для других сделок, в том числе крупных, считают опрошенные РИА Новости эксперты. ВТБ объявил в пятницу итоги SPO, в рамках которого банк привлекает до 84,7 миллиарда рублей при спросе со стороны инвесторов свыше 180 миллиардов рублей. Для примера эксперты напоминают, что весь объем IPO в 2024 году составил около 80 миллиардов рублей при размещении 14 компаний. "Чувствуете разницу между целым годом, когда шел "бум" IPO, и годом, когда по сути IPO не было ("Джетленд" на "СПБ бирже" не в счет)?", - говорит директор по работе с состоятельными клиентами "БКС Мир инвестиций" Андрей Петров. "Самое главное, что деньги на рынке есть, вера в компанию с учетом всех вводных, полученных от менеджмента, останется. Поэтому в случае продолжения снижения ключевой ставки и отсутствия геополитического негатива мы можем с уверенностью ждать несколько, даже крупных, IPO до конца этого года. Вряд ли всеми размещениями получится собрать сумму, сопоставимую с SPO ВТБ, но десятки миллиардов рублей в теории до конца года привлечь можно", - считает Петров. "Рынок акционерного капитала точно жив и скорее находится в "зимней спячке". Случай с SPO ВТБ подтверждает это, хотя и выделяется на фоне планируемых размещений. Компания уже торгуется, недавно порадовала акционеров отличными дивидендами. С учетом того, что макроситуация может в ближайшее время улучшиться, а мультипликаторы компании чуть ли не самые низкие в отрасли, разумно предположить, что ВТБ может быть одним из главных бенефициаров "потепления", - говорит управляющий директор по рынкам акционерного капитала "Финам" Леонид Павликов. "Что касается IPO до конца года, то оценка четыре-шесть эмитентов выглядит разумной", - добавил он.

