Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперты оценили итоги IPO ВТБ - 19.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250919/vtb-862512045.html
Эксперты оценили итоги IPO ВТБ
Эксперты оценили итоги IPO ВТБ - 19.09.2025, ПРАЙМ
Эксперты оценили итоги IPO ВТБ
Итоги вторичного публичного размещения акций (SPO) ВТБ свидетельствуют о наличии на российском рынке акционерного капитала пространства и емкости для других... | 19.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-19T15:18+0300
2025-09-19T15:18+0300
экономика
рынок
акции
финансы
втб
"бкс мир инвестиций"
финам
https://cdnn.1prime.ru/img/83056/85/830568543_0:149:3115:1901_1920x0_80_0_0_21b9994260812a68b33f032568ca8a17.jpg
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Итоги вторичного публичного размещения акций (SPO) ВТБ свидетельствуют о наличии на российском рынке акционерного капитала пространства и емкости для других сделок, в том числе крупных, считают опрошенные РИА Новости эксперты. ВТБ объявил в пятницу итоги SPO, в рамках которого банк привлекает до 84,7 миллиарда рублей при спросе со стороны инвесторов свыше 180 миллиардов рублей. Для примера эксперты напоминают, что весь объем IPO в 2024 году составил около 80 миллиардов рублей при размещении 14 компаний. "Чувствуете разницу между целым годом, когда шел "бум" IPO, и годом, когда по сути IPO не было ("Джетленд" на "СПБ бирже" не в счет)?", - говорит директор по работе с состоятельными клиентами "БКС Мир инвестиций" Андрей Петров. "Самое главное, что деньги на рынке есть, вера в компанию с учетом всех вводных, полученных от менеджмента, останется. Поэтому в случае продолжения снижения ключевой ставки и отсутствия геополитического негатива мы можем с уверенностью ждать несколько, даже крупных, IPO до конца этого года. Вряд ли всеми размещениями получится собрать сумму, сопоставимую с SPO ВТБ, но десятки миллиардов рублей в теории до конца года привлечь можно", - считает Петров. "Рынок акционерного капитала точно жив и скорее находится в "зимней спячке". Случай с SPO ВТБ подтверждает это, хотя и выделяется на фоне планируемых размещений. Компания уже торгуется, недавно порадовала акционеров отличными дивидендами. С учетом того, что макроситуация может в ближайшее время улучшиться, а мультипликаторы компании чуть ли не самые низкие в отрасли, разумно предположить, что ВТБ может быть одним из главных бенефициаров "потепления", - говорит управляющий директор по рынкам акционерного капитала "Финам" Леонид Павликов. "Что касается IPO до конца года, то оценка четыре-шесть эмитентов выглядит разумной", - добавил он.
https://1prime.ru/20250919/vtb--862485208.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83056/85/830568543_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_ed4a09838ed9654b90dbcdf3cacdc938.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, акции, финансы, втб, "бкс мир инвестиций", финам
Экономика, Рынок, Акции, Финансы, ВТБ, "БКС Мир инвестиций", Финам
15:18 19.09.2025
 
Эксперты оценили итоги IPO ВТБ

Итоги IPO ВТБ свидетельствуют о наличии пространства для других сделок

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЛоготип ВТБ
Логотип ВТБ - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2025
Логотип ВТБ. Архивное фото
© РИА Новости . Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Итоги вторичного публичного размещения акций (SPO) ВТБ свидетельствуют о наличии на российском рынке акционерного капитала пространства и емкости для других сделок, в том числе крупных, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
ВТБ объявил в пятницу итоги SPO, в рамках которого банк привлекает до 84,7 миллиарда рублей при спросе со стороны инвесторов свыше 180 миллиардов рублей.
Для примера эксперты напоминают, что весь объем IPO в 2024 году составил около 80 миллиардов рублей при размещении 14 компаний. "Чувствуете разницу между целым годом, когда шел "бум" IPO, и годом, когда по сути IPO не было ("Джетленд" на "СПБ бирже" не в счет)?", - говорит директор по работе с состоятельными клиентами "БКС Мир инвестиций" Андрей Петров.
"Самое главное, что деньги на рынке есть, вера в компанию с учетом всех вводных, полученных от менеджмента, останется. Поэтому в случае продолжения снижения ключевой ставки и отсутствия геополитического негатива мы можем с уверенностью ждать несколько, даже крупных, IPO до конца этого года. Вряд ли всеми размещениями получится собрать сумму, сопоставимую с SPO ВТБ, но десятки миллиардов рублей в теории до конца года привлечь можно", - считает Петров.
"Рынок акционерного капитала точно жив и скорее находится в "зимней спячке". Случай с SPO ВТБ подтверждает это, хотя и выделяется на фоне планируемых размещений. Компания уже торгуется, недавно порадовала акционеров отличными дивидендами. С учетом того, что макроситуация может в ближайшее время улучшиться, а мультипликаторы компании чуть ли не самые низкие в отрасли, разумно предположить, что ВТБ может быть одним из главных бенефициаров "потепления", - говорит управляющий директор по рынкам акционерного капитала "Финам" Леонид Павликов.
"Что касается IPO до конца года, то оценка четыре-шесть эмитентов выглядит разумной", - добавил он.
Логотип ВТБ
Акции ВТБ усилили снижение после объявления о допэмиссии
09:20
 
ЭкономикаРынокАкцииФинансыВТБ"БКС Мир инвестиций"Финам
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала