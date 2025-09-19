https://1prime.ru/20250919/vtb-862512045.html
Эксперты оценили итоги IPO ВТБ
Эксперты оценили итоги IPO ВТБ - 19.09.2025, ПРАЙМ
Эксперты оценили итоги IPO ВТБ
Итоги вторичного публичного размещения акций (SPO) ВТБ свидетельствуют о наличии на российском рынке акционерного капитала пространства и емкости для других... | 19.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-19T15:18+0300
2025-09-19T15:18+0300
2025-09-19T15:18+0300
экономика
рынок
акции
финансы
втб
"бкс мир инвестиций"
финам
https://cdnn.1prime.ru/img/83056/85/830568543_0:149:3115:1901_1920x0_80_0_0_21b9994260812a68b33f032568ca8a17.jpg
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Итоги вторичного публичного размещения акций (SPO) ВТБ свидетельствуют о наличии на российском рынке акционерного капитала пространства и емкости для других сделок, в том числе крупных, считают опрошенные РИА Новости эксперты. ВТБ объявил в пятницу итоги SPO, в рамках которого банк привлекает до 84,7 миллиарда рублей при спросе со стороны инвесторов свыше 180 миллиардов рублей. Для примера эксперты напоминают, что весь объем IPO в 2024 году составил около 80 миллиардов рублей при размещении 14 компаний. "Чувствуете разницу между целым годом, когда шел "бум" IPO, и годом, когда по сути IPO не было ("Джетленд" на "СПБ бирже" не в счет)?", - говорит директор по работе с состоятельными клиентами "БКС Мир инвестиций" Андрей Петров. "Самое главное, что деньги на рынке есть, вера в компанию с учетом всех вводных, полученных от менеджмента, останется. Поэтому в случае продолжения снижения ключевой ставки и отсутствия геополитического негатива мы можем с уверенностью ждать несколько, даже крупных, IPO до конца этого года. Вряд ли всеми размещениями получится собрать сумму, сопоставимую с SPO ВТБ, но десятки миллиардов рублей в теории до конца года привлечь можно", - считает Петров. "Рынок акционерного капитала точно жив и скорее находится в "зимней спячке". Случай с SPO ВТБ подтверждает это, хотя и выделяется на фоне планируемых размещений. Компания уже торгуется, недавно порадовала акционеров отличными дивидендами. С учетом того, что макроситуация может в ближайшее время улучшиться, а мультипликаторы компании чуть ли не самые низкие в отрасли, разумно предположить, что ВТБ может быть одним из главных бенефициаров "потепления", - говорит управляющий директор по рынкам акционерного капитала "Финам" Леонид Павликов. "Что касается IPO до конца года, то оценка четыре-шесть эмитентов выглядит разумной", - добавил он.
https://1prime.ru/20250919/vtb--862485208.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83056/85/830568543_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_ed4a09838ed9654b90dbcdf3cacdc938.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, акции, финансы, втб, "бкс мир инвестиций", финам
Экономика, Рынок, Акции, Финансы, ВТБ, "БКС Мир инвестиций", Финам
Эксперты оценили итоги IPO ВТБ
Итоги IPO ВТБ свидетельствуют о наличии пространства для других сделок
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Итоги вторичного публичного размещения акций (SPO) ВТБ свидетельствуют о наличии на российском рынке акционерного капитала пространства и емкости для других сделок, в том числе крупных, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
ВТБ
объявил в пятницу итоги SPO, в рамках которого банк привлекает до 84,7 миллиарда рублей при спросе со стороны инвесторов свыше 180 миллиардов рублей.
Для примера эксперты напоминают, что весь объем IPO в 2024 году составил около 80 миллиардов рублей при размещении 14 компаний. "Чувствуете разницу между целым годом, когда шел "бум" IPO, и годом, когда по сути IPO не было ("Джетленд" на "СПБ бирже" не в счет)?", - говорит директор по работе с состоятельными клиентами "БКС Мир инвестиций
" Андрей Петров.
"Самое главное, что деньги на рынке есть, вера в компанию с учетом всех вводных, полученных от менеджмента, останется. Поэтому в случае продолжения снижения ключевой ставки и отсутствия геополитического негатива мы можем с уверенностью ждать несколько, даже крупных, IPO до конца этого года. Вряд ли всеми размещениями получится собрать сумму, сопоставимую с SPO ВТБ, но десятки миллиардов рублей в теории до конца года привлечь можно", - считает Петров.
"Рынок акционерного капитала точно жив и скорее находится в "зимней спячке". Случай с SPO ВТБ подтверждает это, хотя и выделяется на фоне планируемых размещений. Компания уже торгуется, недавно порадовала акционеров отличными дивидендами. С учетом того, что макроситуация может в ближайшее время улучшиться, а мультипликаторы компании чуть ли не самые низкие в отрасли, разумно предположить, что ВТБ может быть одним из главных бенефициаров "потепления", - говорит управляющий директор по рынкам акционерного капитала "Финам
" Леонид Павликов.
"Что касается IPO до конца года, то оценка четыре-шесть эмитентов выглядит разумной", - добавил он.
Акции ВТБ усилили снижение после объявления о допэмиссии