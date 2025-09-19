https://1prime.ru/20250919/zagranpasport-862477343.html
Захарова порекомендовала родителям оформить детям загранпаспорта
Захарова порекомендовала родителям оформить детям загранпаспорта
МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Если планируется семейная поездка за рубеж, родителям следует заранее оформить детям загранпаспорта, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Лучше для выезда за рубеж оформлять детям загранпаспорт сразу", — подчеркнула она.Захарова объяснила, что начиная с 20 января 2026 года, свидетельства о рождении будут исключены из списка документов, с которыми дети младше 14 лет смогут пересекать границу в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию. Она также уточнила, что въехать в Россию по свидетельству о рождении смогут лишь те дети, которые выехали за границу до обозначенной даты. Одновременно с 2026 года прекращается оформление свидетельств на въезд в консульствах в случае утери или порчи документа, отметила Захарова. Загранпаспорт может быть оформлен только на основании личного заявления законных представителей ребенка: родителей, усыновителей, опекунов или попечителей.
МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ.
Если планируется семейная поездка за рубеж, родителям следует заранее оформить детям загранпаспорта, заявила на брифинге
официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Лучше для выезда за рубеж оформлять детям загранпаспорт сразу", — подчеркнула она.
Захарова объяснила, что начиная с 20 января 2026 года, свидетельства о рождении будут исключены из списка документов, с которыми дети младше 14 лет смогут пересекать границу в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию.
Она также уточнила, что въехать в Россию по свидетельству о рождении смогут лишь те дети, которые выехали за границу до обозначенной даты. Одновременно с 2026 года прекращается оформление свидетельств на въезд в консульствах в случае утери или порчи документа, отметила Захарова.
Загранпаспорт может быть оформлен только на основании личного заявления законных представителей ребенка: родителей, усыновителей, опекунов или попечителей.
