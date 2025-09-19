Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Захарова порекомендовала родителям оформить детям загранпаспорта - 19.09.2025
Захарова порекомендовала родителям оформить детям загранпаспорта
Захарова порекомендовала родителям оформить детям загранпаспорта - 19.09.2025, ПРАЙМ
Захарова порекомендовала родителям оформить детям загранпаспорта
Если планируется семейная поездка за рубеж, родителям следует заранее оформить детям загранпаспорта, заявила на брифинге официальный представитель МИД России... | 19.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-19T01:33+0300
2025-09-19T01:33+0300
МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Если планируется семейная поездка за рубеж, родителям следует заранее оформить детям загранпаспорта, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Лучше для выезда за рубеж оформлять детям загранпаспорт сразу", — подчеркнула она.Захарова объяснила, что начиная с 20 января 2026 года, свидетельства о рождении будут исключены из списка документов, с которыми дети младше 14 лет смогут пересекать границу в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию. Она также уточнила, что въехать в Россию по свидетельству о рождении смогут лишь те дети, которые выехали за границу до обозначенной даты. Одновременно с 2026 года прекращается оформление свидетельств на въезд в консульствах в случае утери или порчи документа, отметила Захарова. Загранпаспорт может быть оформлен только на основании личного заявления законных представителей ребенка: родителей, усыновителей, опекунов или попечителей.
01:33 19.09.2025
 
Захарова порекомендовала родителям оформить детям загранпаспорта

Захарова: детям нужно оформить загранпаспорта, если планируется поездка за рубеж

© РИА Новости . Наталья Селиверстова
МИД РФ - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Если планируется семейная поездка за рубеж, родителям следует заранее оформить детям загранпаспорта, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Лучше для выезда за рубеж оформлять детям загранпаспорт сразу", — подчеркнула она.
Захарова объяснила, что начиная с 20 января 2026 года, свидетельства о рождении будут исключены из списка документов, с которыми дети младше 14 лет смогут пересекать границу в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию.
Она также уточнила, что въехать в Россию по свидетельству о рождении смогут лишь те дети, которые выехали за границу до обозначенной даты. Одновременно с 2026 года прекращается оформление свидетельств на въезд в консульствах в случае утери или порчи документа, отметила Захарова.
Загранпаспорт может быть оформлен только на основании личного заявления законных представителей ребенка: родителей, усыновителей, опекунов или попечителей.
Оформление паспортов с дополнительными биометрическими данными - ПРАЙМ, 1920, 20.08.2025
В МВД объяснили причины приостановки оформления загранпаспорта
20 августа, 15:50
 
МИД РФзагранпаспортдетиоформлениеРОССИЯАБХАЗИЯБЕЛОРУССИЯКАЗАХСТАН
 
 
