Захарова прокомментировала отказ Польши от консультаций по сбитым дронам - 19.09.2025, ПРАЙМ
Захарова прокомментировала отказ Польши от консультаций по сбитым дронам
Захарова прокомментировала отказ Польши от консультаций по сбитым дронам
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Поспешность возложения на РФ ответственности за дроны в Польше и отказ Варшавы от предложенных министерством обороны РФ консультаций говорят о незаинтересованности Запада в установлении реальной картины, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Никаких конкретных обстоятельств приписываемого нашей стране злого умысла не приведено. Та поспешность, с которой на Россию возложена ответственность за произошедшее, категорический отказ властей Польши от предложенных Минобороны России консультаций говорят о полной незаинтересованности коллективного Запада в установлении реальной картины инцидента. Разумеется, разъяснения Минобороны России и изложенные факты игнорируются", - заявила Захарова, текст ее заявления опубликован на сайте МИД РФ. Премьер-министр Польши Дональд Туск 10 сентября выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привел. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.
Захарова прокомментировала отказ Польши от консультаций по сбитым дронам

МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Поспешность возложения на РФ ответственности за дроны в Польше и отказ Варшавы от предложенных министерством обороны РФ консультаций говорят о незаинтересованности Запада в установлении реальной картины, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Никаких конкретных обстоятельств приписываемого нашей стране злого умысла не приведено. Та поспешность, с которой на Россию возложена ответственность за произошедшее, категорический отказ властей Польши от предложенных Минобороны России консультаций говорят о полной незаинтересованности коллективного Запада в установлении реальной картины инцидента. Разумеется, разъяснения Минобороны России и изложенные факты игнорируются", - заявила Захарова, текст ее заявления опубликован на сайте МИД РФ.
Премьер-министр Польши Дональд Туск 10 сентября выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привел. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.
Захарова ответила на обвинения в адрес России из-за дронов в Польше
