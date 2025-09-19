https://1prime.ru/20250919/zakharova-862493529.html

Захарова прокомментировала отказ Польши от консультаций по сбитым дронам

Захарова прокомментировала отказ Польши от консультаций по сбитым дронам - 19.09.2025, ПРАЙМ

Захарова прокомментировала отказ Польши от консультаций по сбитым дронам

Поспешность возложения на РФ ответственности за дроны в Польше и отказ Варшавы от предложенных министерством обороны РФ консультаций говорят о... | 19.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-19T10:52+0300

2025-09-19T10:52+0300

2025-09-19T10:52+0300

политика

россия

общество

польша

рф

запад

мария захарова

дональд туск

урсула фон дер ляйен

минобороны рф

https://cdnn.1prime.ru/img/84290/50/842905030_0:0:3029:1704_1920x0_80_0_0_df11d54b7d65af1ae8d4469cfd377dec.jpg

МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Поспешность возложения на РФ ответственности за дроны в Польше и отказ Варшавы от предложенных министерством обороны РФ консультаций говорят о незаинтересованности Запада в установлении реальной картины, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Никаких конкретных обстоятельств приписываемого нашей стране злого умысла не приведено. Та поспешность, с которой на Россию возложена ответственность за произошедшее, категорический отказ властей Польши от предложенных Минобороны России консультаций говорят о полной незаинтересованности коллективного Запада в установлении реальной картины инцидента. Разумеется, разъяснения Минобороны России и изложенные факты игнорируются", - заявила Захарова, текст ее заявления опубликован на сайте МИД РФ. Премьер-министр Польши Дональд Туск 10 сентября выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привел. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.

https://1prime.ru/20250919/zakharova--862493347.html

польша

рф

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , польша, рф, запад, мария захарова, дональд туск, урсула фон дер ляйен, минобороны рф, ек