Посол раскрыл, что Запад устроил на границе с Россией
19.09.2025
Посол раскрыл, что Запад устроил на границе с Россией
Дания на острове Борнхольм создает угрозы для Калининградской области, заявил посол России в Копенгагене Владимир Барбин в интервью "Известиям".
2025-09-19T10:37+0300
2025-09-19T10:37+0300
МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Дания на острове Борнхольм создает угрозы для Калининградской области, заявил посол России в Копенгагене Владимир Барбин в интервью "Известиям"."Борнхольм на протяжении многих лет оставался островом мира и даже в годы холодной войны не был местом для военных приготовлений, способствуя стабильности в районе Балтийского моря. Однако сегодня остров используется Данией для генерирования угроз для безопасности России, в том числе Калининградской области", — указал он.Барбин подчеркнул, что Москва не оставляет незамеченными враждебные действия королевства.Агрессивные действия НАТОВ последние годы альянс развернул беспрецедентную активность у российских границ. Так, в июне в Финляндии прошли учения с участием более 40 самолетов военно-воздушных сил США, Франции и Великобритании.В мае на шведском острове Готланд впервые прошли военные маневры членов блока с боевыми стрельбами из РСЗО HIMARS и MLRS. В них приняли участие американцы и британцы.В Москве не раз подчеркивали, что Россия не собирается нападать на членов НАТО. Как объяснял Владимир Путин, западные политики запугивают население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
10:37 19.09.2025
 
Посол раскрыл, что Запад устроил на границе с Россией

Барбин: Дания на острове Борнхольм создает угрозы для Калининграда

© Фото : NATOШтаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2025
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия. Архивное фото
© Фото : NATO
МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Дания на острове Борнхольм создает угрозы для Калининградской области, заявил посол России в Копенгагене Владимир Барбин в интервью "Известиям".
"Борнхольм на протяжении многих лет оставался островом мира и даже в годы холодной войны не был местом для военных приготовлений, способствуя стабильности в районе Балтийского моря. Однако сегодня остров используется Данией для генерирования угроз для безопасности России, в том числе Калининградской области", — указал он.
Барбин подчеркнул, что Москва не оставляет незамеченными враждебные действия королевства.
Агрессивные действия НАТО
В последние годы альянс развернул беспрецедентную активность у российских границ. Так, в июне в Финляндии прошли учения с участием более 40 самолетов военно-воздушных сил США, Франции и Великобритании.
В мае на шведском острове Готланд впервые прошли военные маневры членов блока с боевыми стрельбами из РСЗО HIMARS и MLRS. В них приняли участие американцы и британцы.
В Москве не раз подчеркивали, что Россия не собирается нападать на членов НАТО. Как объяснял Владимир Путин, западные политики запугивают население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
РОССИЯ Общество ДАНИЯ МОСКВА ЗАПАД Владимир Путин НАТО
 
 
