https://1prime.ru/20250919/zapad-862491452.html

Посол раскрыл, что Запад устроил на границе с Россией

Посол раскрыл, что Запад устроил на границе с Россией - 19.09.2025, ПРАЙМ

Посол раскрыл, что Запад устроил на границе с Россией

Дания на острове Борнхольм создает угрозы для Калининградской области, заявил посол России в Копенгагене Владимир Барбин в интервью "Известиям". | 19.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-19T10:37+0300

2025-09-19T10:37+0300

2025-09-19T10:37+0300

россия

общество

дания

москва

запад

владимир путин

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/34/841263404_0:7:2201:1245_1920x0_80_0_0_567fec1177ba5bc9db66234b2c2a8943.jpg

МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Дания на острове Борнхольм создает угрозы для Калининградской области, заявил посол России в Копенгагене Владимир Барбин в интервью "Известиям"."Борнхольм на протяжении многих лет оставался островом мира и даже в годы холодной войны не был местом для военных приготовлений, способствуя стабильности в районе Балтийского моря. Однако сегодня остров используется Данией для генерирования угроз для безопасности России, в том числе Калининградской области", — указал он.Барбин подчеркнул, что Москва не оставляет незамеченными враждебные действия королевства.Агрессивные действия НАТОВ последние годы альянс развернул беспрецедентную активность у российских границ. Так, в июне в Финляндии прошли учения с участием более 40 самолетов военно-воздушных сил США, Франции и Великобритании.В мае на шведском острове Готланд впервые прошли военные маневры членов блока с боевыми стрельбами из РСЗО HIMARS и MLRS. В них приняли участие американцы и британцы.В Москве не раз подчеркивали, что Россия не собирается нападать на членов НАТО. Как объяснял Владимир Путин, западные политики запугивают население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.

https://1prime.ru/20250919/kitay-862465381.html

https://1prime.ru/20250918/nato-862412405.html

дания

москва

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , дания, москва, запад, владимир путин, нато