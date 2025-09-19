https://1prime.ru/20250919/zapad-862536390.html
СМИ рассказали о последствиях помощи Украине для Запада
СМИ рассказали о последствиях помощи Украине для Запада - 19.09.2025, ПРАЙМ
СМИ рассказали о последствиях помощи Украине для Запада
Если из-за недостатка средств Украина будет вынуждена пойти на урегулирование конфликта, это станет трагедией для Запада, пишет The Economist. | 19.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-19T22:50+0300
2025-09-19T22:50+0300
2025-09-19T22:52+0300
киев
украина
сша
сергей лавров
the economist
ес
мвф
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/19/858881890_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5b3777cff203ecc9ee502b5f2b809a53.jpg
МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Если из-за недостатка средств Украина будет вынуждена пойти на урегулирование конфликта, это станет трагедией для Запада, пишет The Economist."Чтобы восполнить пробелы в бюджете Киева, потребуется безвозмездная помощь, а на фоне затягивания поясов лидеры предпочли бы этого избежать", — отмечает издание.Журнал подчеркивает, что Украина рискует исчерпать ресурсы и финансы на выплаты военным. Ранее иностранные партнеры кредитовали Киев, рассчитывая усилить его позиции в переговорах, однако теперь ситуация может обернуться пустой тратой средств.В следующем году финансирование Киева станет особенно сложным: США и ЕС исходили из прогнозов МВФ о завершении боевых действий к этому году, но конфликт затянулся. По словам премьера Юлии Свириденко, Украине потребуется $50 млрд, что значительно превышает обещанные союзниками $31 млрд.Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщало, что США утвердили первый пакет военной помощи Киеву, финансируемый за счет союзников по НАТО.Москва неоднократно заявляла, что вооруженные поставки лишь тормозят мирное урегулирование. Сергей Лавров подчеркивал, что любые такие грузы будут рассматриваться Россией как законная цель.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://1prime.ru/20250919/ukraina-862536040.html
https://1prime.ru/20250919/bezhentsy-862535739.html
киев
украина
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/19/858881890_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f70398c2275d5d429db83270be32bf51.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, украина, сша, сергей лавров, the economist, ес, мвф, в мире
Киев, УКРАИНА, США, Сергей Лавров, The Economist, ЕС, МВФ, В мире
СМИ рассказали о последствиях помощи Украине для Запада
The Economist: поражение Киева обернется пустой тратой денег для союзников