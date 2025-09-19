https://1prime.ru/20250919/zelenskiy-862513729.html

Во Франции выступили с призывом после заявления Зеленского

МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X призвал не поддерживать Украину после заявления Владимира Зеленского об ожидании многомиллиардной помощи от европейцев.В среду Зеленский заявил, что ждет от европейских союзников в октябре 3,5 миллиарда долларов на закупку американского оружия."Это полный бред! <…> И кто, как вы думаете, даст ему эти 3,5 миллиарда долларов в течение месяца? Европейские страны… в том числе Франция, которая выделит несколько сотен миллионов! И все это для того, чтобы покупать американское оружие и поддерживать войну! Хватит! Французы должны восстать против этого грабежа! Ни одного евро для Украины, ни одного оружия, ни одного солдата!" — призвал он.Во вторник агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что администрация президента США Дональда Трампа одобрила первый пакет военной помощи Киеву, профинансированный союзниками США по НАТО. При этом Белый дом официально не подтверждал эту информацию.В начале августа украинский министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что США и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины через инициативу PURL, предусматривающую быстрые поставки вооружения через добровольческие взносы стран альянса.

