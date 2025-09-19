https://1prime.ru/20250919/zelenskiy-862535163.html
"Лазейки для мошенников". В Киеве раскритиковали решение Зеленского
"Лазейки для мошенников". В Киеве раскритиковали решение Зеленского
МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Украинские эксперты выразили обеспокоенность тем, что закон, подписанный Владимиром Зеленским и ограничивающий доступ к публичным реестрам недвижимости, в том числе к данным о чиновниках, может создать почву для мошенничества и затруднит борьбу с коррупцией, пишет "Коммерсант украинский"."Общественники боятся, что новый закон значительно усложнит контроль за имуществом чиновников и политиков. Именно благодаря открытым реестрам СМИ могли раскрывать факты сокрытия активов, фиктивных сделок или незаконного обогащения", — говорится в статье.Журналисты отмечают, что возможность указывать условный адрес для юридических лиц "создает лазейки для мошенников, усложняет проверку контрагентов и повышает риск рейдерских атак". Скрытие кадастровых номеров фактически исключает возможность мониторинга крупных земельных операций.Ранее "Украинская правда" писала, что закон ограничивает доступ к сведениям в реестрах по вопросам нацбезопасности и обороны, а также по объектам недвижимости юрлиц. Теперь вместо точного адреса можно указывать только область, район и город, кадастровые номера земельных участков скрываются, а юридические лица могут вписывать любой контактный адрес. Ограничен и доступ к информации об объектах интеллектуальной собственности.Сообщения о масштабной коррупции на Украине появляются регулярно. Согласно опросу "Украинской правды" за апрель 2024 года, более половины граждан считают коррупцию главной угрозой для страны.
