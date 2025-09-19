https://1prime.ru/20250919/zoloto--862484208.html

Золото дорожает в пятницу утром

2025-09-19T08:59+0300

МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Стоимость золота в пятницу утром растет в умеренном темпе, динамика сдерживается отсутствием ясных сигналов в сторону смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 8.50 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 11,52 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,31%, до 3 689,82 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро в то же время дорожал на 0,95%, до 42,518 доллара за унцию. "Настроения по-прежнему оптимистичные, но немного угасли. В сущности, Федеральная резервная система США не показала "голубиных" сигналов, необходимых для более сильного подорожания золота", - цитирует агентство Рейтер рыночного аналитика Capital.com Inc. Кайла Родду (Kyle Rodda). Итоги заседания Федрезерва были опубликованы в среду на этой неделе. Регулятор впервые с конца прошлого года понизил учетную ставку - на 25 базисных пунктов, до 4-4,25%.

