Минфин допустил рост цен на золото - 19.09.2025
Минфин допустил рост цен на золото
2025-09-19T15:27+0300
2025-09-19T15:27+0300
экономика
рынок
рф
алексей моисеев
rt
минфин
гохран
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Цены на золото могут вырасти на фоне снижения роли мировых резервных валют, а именно доллара, такое мнение высказал заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев в интервью RT. "Наблюдаемый рост цен - это ещё не предел. Моя личная точка зрения: золото будет расти и дальше… Прогнозы есть разные. Я встречался с рядом российских учёных, которые говорили, что золото будет стоить 35 тысяч долларов за унцию. Ну, не знаю, будет или не будет, и когда… Но совершенно очевидно, что по мере заката роли резервных валют, а конкретно доллара (про фунт и другие мы уже и не говорим), люди всё больше будут, конечно, фокусироваться на золоте", - сказал он. Моисеев добавил, что Минфин придерживается стратегии, по которой будет преимущественно закупать золото в Гохран, и считает ее правильной. "До сих пор она показала очень хорошие результаты", - отметил он. Биржевая цена на золото в среду обновила исторический максимум, поднявшись выше 3 740 долларов за тройскую унцию, в пятницу золото умеренно дорожает и находится около уровня 3 680 долларов. С начала года стоимость драгметалла выросла на 39% - с 2 641 доллара в конце 2024 года.
рынок, рф, алексей моисеев, rt, минфин, гохран
Экономика, Рынок, РФ, Алексей Моисеев, RT, Минфин, Гохран
15:27 19.09.2025
 
Слитки золота
Слитки золота
Слитки золота. Архивное фото
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Цены на золото могут вырасти на фоне снижения роли мировых резервных валют, а именно доллара, такое мнение высказал заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев в интервью RT.
"Наблюдаемый рост цен - это ещё не предел. Моя личная точка зрения: золото будет расти и дальше… Прогнозы есть разные. Я встречался с рядом российских учёных, которые говорили, что золото будет стоить 35 тысяч долларов за унцию. Ну, не знаю, будет или не будет, и когда… Но совершенно очевидно, что по мере заката роли резервных валют, а конкретно доллара (про фунт и другие мы уже и не говорим), люди всё больше будут, конечно, фокусироваться на золоте", - сказал он.
Моисеев добавил, что Минфин придерживается стратегии, по которой будет преимущественно закупать золото в Гохран, и считает ее правильной. "До сих пор она показала очень хорошие результаты", - отметил он.
Биржевая цена на золото в среду обновила исторический максимум, поднявшись выше 3 740 долларов за тройскую унцию, в пятницу золото умеренно дорожает и находится около уровня 3 680 долларов. С начала года стоимость драгметалла выросла на 39% - с 2 641 доллара в конце 2024 года.
Золото дорожает в пятницу утром
ЭкономикаРынокРФАлексей МоисеевRTМинфинГохран
 
 
Заголовок открываемого материала