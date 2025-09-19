https://1prime.ru/20250919/zoloto-862512756.html
Минфин допустил рост цен на золото
Минфин допустил рост цен на золото - 19.09.2025, ПРАЙМ
Минфин допустил рост цен на золото
Цены на золото могут вырасти на фоне снижения роли мировых резервных валют, а именно доллара, такое мнение высказал заместитель министра финансов РФ Алексей... | 19.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-19T15:27+0300
2025-09-19T15:27+0300
2025-09-19T15:27+0300
экономика
рынок
рф
алексей моисеев
rt
минфин
гохран
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859573839_0:175:3016:1872_1920x0_80_0_0_422f9320399d8a8bacadca5d658230d1.jpg
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Цены на золото могут вырасти на фоне снижения роли мировых резервных валют, а именно доллара, такое мнение высказал заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев в интервью RT. "Наблюдаемый рост цен - это ещё не предел. Моя личная точка зрения: золото будет расти и дальше… Прогнозы есть разные. Я встречался с рядом российских учёных, которые говорили, что золото будет стоить 35 тысяч долларов за унцию. Ну, не знаю, будет или не будет, и когда… Но совершенно очевидно, что по мере заката роли резервных валют, а конкретно доллара (про фунт и другие мы уже и не говорим), люди всё больше будут, конечно, фокусироваться на золоте", - сказал он. Моисеев добавил, что Минфин придерживается стратегии, по которой будет преимущественно закупать золото в Гохран, и считает ее правильной. "До сих пор она показала очень хорошие результаты", - отметил он. Биржевая цена на золото в среду обновила исторический максимум, поднявшись выше 3 740 долларов за тройскую унцию, в пятницу золото умеренно дорожает и находится около уровня 3 680 долларов. С начала года стоимость драгметалла выросла на 39% - с 2 641 доллара в конце 2024 года.
https://1prime.ru/20250919/zoloto--862484208.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859573839_144:0:2873:2047_1920x0_80_0_0_2dac4e3352c84cdbbad8b916d7ed7b6f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, рф, алексей моисеев, rt, минфин, гохран
Экономика, Рынок, РФ, Алексей Моисеев, RT, Минфин, Гохран
Минфин допустил рост цен на золото
Замглавы Минфина Моисеев допустил дальнейший рост цен на золото
МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Цены на золото могут вырасти на фоне снижения роли мировых резервных валют, а именно доллара, такое мнение высказал заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев в интервью RT.
"Наблюдаемый рост цен - это ещё не предел. Моя личная точка зрения: золото будет расти и дальше… Прогнозы есть разные. Я встречался с рядом российских учёных, которые говорили, что золото будет стоить 35 тысяч долларов за унцию. Ну, не знаю, будет или не будет, и когда… Но совершенно очевидно, что по мере заката роли резервных валют, а конкретно доллара (про фунт и другие мы уже и не говорим), люди всё больше будут, конечно, фокусироваться на золоте", - сказал он.
Моисеев
добавил, что Минфин
придерживается стратегии, по которой будет преимущественно закупать золото в Гохран
, и считает ее правильной. "До сих пор она показала очень хорошие результаты", - отметил он.
Биржевая цена на золото в среду обновила исторический максимум, поднявшись выше 3 740 долларов за тройскую унцию, в пятницу золото умеренно дорожает и находится около уровня 3 680 долларов. С начала года стоимость драгметалла выросла на 39% - с 2 641 доллара в конце 2024 года.
Золото дорожает в пятницу утром