Минфин допустил рост цен на золото

Минфин допустил рост цен на золото - 19.09.2025, ПРАЙМ

Минфин допустил рост цен на золото

19.09.2025

МОСКВА, 19 сен - ПРАЙМ. Цены на золото могут вырасти на фоне снижения роли мировых резервных валют, а именно доллара, такое мнение высказал заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев в интервью RT. "Наблюдаемый рост цен - это ещё не предел. Моя личная точка зрения: золото будет расти и дальше… Прогнозы есть разные. Я встречался с рядом российских учёных, которые говорили, что золото будет стоить 35 тысяч долларов за унцию. Ну, не знаю, будет или не будет, и когда… Но совершенно очевидно, что по мере заката роли резервных валют, а конкретно доллара (про фунт и другие мы уже и не говорим), люди всё больше будут, конечно, фокусироваться на золоте", - сказал он. Моисеев добавил, что Минфин придерживается стратегии, по которой будет преимущественно закупать золото в Гохран, и считает ее правильной. "До сих пор она показала очень хорошие результаты", - отметил он. Биржевая цена на золото в среду обновила исторический максимум, поднявшись выше 3 740 долларов за тройскую унцию, в пятницу золото умеренно дорожает и находится около уровня 3 680 долларов. С начала года стоимость драгметалла выросла на 39% - с 2 641 доллара в конце 2024 года.

рф

