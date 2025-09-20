Сайт аэропорта "Пулково" снова стал доступен

https://1prime.ru/20250920/aeroport-862568859.html
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен - РИА Новости. Сайт аэропорта "Пулково", который взломали в пятницу, снова доступен, сообщила авиагавань. Аэропорт ранее объявил, что сайт "Пулково" был взломан в пятницу. "Сайт аэропорта Пулково снова доступен", - говорится в сообщении в Telegram-канале авиагавани.
