Сайт аэропорта "Пулково" снова стал доступен

2025-09-20T23:57+0300

технологии

аэропорт пулково

общество

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен - РИА Новости. Сайт аэропорта "Пулково", который взломали в пятницу, снова доступен, сообщила авиагавань. Аэропорт ранее объявил, что сайт "Пулково" был взломан в пятницу. "Сайт аэропорта Пулково снова доступен", - говорится в сообщении в Telegram-канале авиагавани.

