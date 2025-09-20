Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
20.09.2025
Сайт аэропорта "Пулково" снова стал доступен
Сайт аэропорта "Пулково" снова стал доступен - 20.09.2025, ПРАЙМ
Сайт аэропорта "Пулково" снова стал доступен
Сайт аэропорта "Пулково", который взломали в пятницу, снова доступен, сообщила авиагавань. | 20.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-20T23:57+0300
2025-09-20T23:57+0300
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен - РИА Новости. Сайт аэропорта "Пулково", который взломали в пятницу, снова доступен, сообщила авиагавань. Аэропорт ранее объявил, что сайт "Пулково" был взломан в пятницу. "Сайт аэропорта Пулково снова доступен", - говорится в сообщении в Telegram-канале авиагавани.
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/14/862568691_167:0:2896:2047_1920x0_80_0_0_04fb9cc521df40703adb3ec1340a0bda.jpg
1920
1920
true
23:57 20.09.2025
 
Сайт аэропорта "Пулково" снова стал доступен

Аэропорт Пулково возобновил работу после взлома 19 сентября

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГлавный терминал аэропорта Пулково
Главный терминал аэропорта Пулково - ПРАЙМ, 1920, 20.09.2025
Главный терминал аэропорта Пулково. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 сен - РИА Новости. Сайт аэропорта "Пулково", который взломали в пятницу, снова доступен, сообщила авиагавань.
Аэропорт ранее объявил, что сайт "Пулково" был взломан в пятницу.
"Сайт аэропорта Пулково снова доступен", - говорится в сообщении в Telegram-канале авиагавани.
