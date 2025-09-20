В ВОЗ рассказали, когда стоит переводить сотрудников на удаленку

https://1prime.ru/20250920/berdyklychev-862545300.html
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Перевод сотрудников на удаленку может быть полезным инструментом в периоды обострения гриппа или респираторных инфекций, но это решение всегда остается на усмотрение работодателя, заявил РИА Новости глава офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Москве Батыр Бердыклычев. "Здесь нет однозначной рекомендации. Надо сказать, что удаленная работа может быть полезным инструментом в периоды высокой активности гриппа или респираторных инфекций. Но это не значит, что это обязательно необходимо вводить везде и всегда. Основная цель этого инструмента состоит в том, чтобы снизить риск передачи инфекции, защитить наиболее уязвимых людей и обеспечить бесперебойную работу ключевых служб. Здесь каждая организация должна оценивать собственную ситуацию", - сказал он в интервью агентству. Если в организации отмечается много случаев заболевания и если сотрудники часто контактируют с группами высокого риска, то временная удаленная работа может быть оправданной профилактической мерой, пояснил глава офиса ВОЗ. "Но также надо помнить, что достаточно простые меры также могут быть эффективными. Это оставаться дома людям с симптомами гриппа или ОРВИ, обеспечивать хорошую вентиляцию в помещениях, носить маски в многолюдных помещениях и, конечно, пропагандировать вакцинацию. Здесь, наверное, самое важное — это гибкость и способность работодателя адаптировать условия работы при высоком уровне заболеваемости", - подчеркнул Бердыклычев.
