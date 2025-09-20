Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ВОЗ рассказали, когда стоит переводить сотрудников на удаленку - 20.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250920/berdyklychev-862545300.html
В ВОЗ рассказали, когда стоит переводить сотрудников на удаленку
В ВОЗ рассказали, когда стоит переводить сотрудников на удаленку - 20.09.2025, ПРАЙМ
В ВОЗ рассказали, когда стоит переводить сотрудников на удаленку
Перевод сотрудников на удаленку может быть полезным инструментом в периоды обострения гриппа или респираторных инфекций, но это решение всегда остается на... | 20.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-20T09:55+0300
2025-09-20T09:55+0300
общество
здоровье
москва
воз
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860059013_0:1:1000:564_1920x0_80_0_0_c4df3d0fd1078694030f0bebf6304ec7.jpg
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Перевод сотрудников на удаленку может быть полезным инструментом в периоды обострения гриппа или респираторных инфекций, но это решение всегда остается на усмотрение работодателя, заявил РИА Новости глава офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Москве Батыр Бердыклычев. "Здесь нет однозначной рекомендации. Надо сказать, что удаленная работа может быть полезным инструментом в периоды высокой активности гриппа или респираторных инфекций. Но это не значит, что это обязательно необходимо вводить везде и всегда. Основная цель этого инструмента состоит в том, чтобы снизить риск передачи инфекции, защитить наиболее уязвимых людей и обеспечить бесперебойную работу ключевых служб. Здесь каждая организация должна оценивать собственную ситуацию", - сказал он в интервью агентству. Если в организации отмечается много случаев заболевания и если сотрудники часто контактируют с группами высокого риска, то временная удаленная работа может быть оправданной профилактической мерой, пояснил глава офиса ВОЗ. "Но также надо помнить, что достаточно простые меры также могут быть эффективными. Это оставаться дома людям с симптомами гриппа или ОРВИ, обеспечивать хорошую вентиляцию в помещениях, носить маски в многолюдных помещениях и, конечно, пропагандировать вакцинацию. Здесь, наверное, самое важное — это гибкость и способность работодателя адаптировать условия работы при высоком уровне заболеваемости", - подчеркнул Бердыклычев.
https://1prime.ru/20250906/privivka-861885418.html
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1d/860059013_124:0:876:564_1920x0_80_0_0_ad7fe28f63b7db58d9e1c24488f74ab2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , здоровье, москва, воз
Общество , Здоровье, МОСКВА, ВОЗ
09:55 20.09.2025
 
В ВОЗ рассказали, когда стоит переводить сотрудников на удаленку

Бердыклычев: перевод сотрудников на удаленку может быть полезным в сезон гриппа

© РИА Новости . Михаил ФомичевРабота за компьютером
Работа за компьютером - ПРАЙМ, 1920, 20.09.2025
Работа за компьютером. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Фомичев
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Перевод сотрудников на удаленку может быть полезным инструментом в периоды обострения гриппа или респираторных инфекций, но это решение всегда остается на усмотрение работодателя, заявил РИА Новости глава офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Москве Батыр Бердыклычев.
"Здесь нет однозначной рекомендации. Надо сказать, что удаленная работа может быть полезным инструментом в периоды высокой активности гриппа или респираторных инфекций. Но это не значит, что это обязательно необходимо вводить везде и всегда. Основная цель этого инструмента состоит в том, чтобы снизить риск передачи инфекции, защитить наиболее уязвимых людей и обеспечить бесперебойную работу ключевых служб. Здесь каждая организация должна оценивать собственную ситуацию", - сказал он в интервью агентству.
Если в организации отмечается много случаев заболевания и если сотрудники часто контактируют с группами высокого риска, то временная удаленная работа может быть оправданной профилактической мерой, пояснил глава офиса ВОЗ.
"Но также надо помнить, что достаточно простые меры также могут быть эффективными. Это оставаться дома людям с симптомами гриппа или ОРВИ, обеспечивать хорошую вентиляцию в помещениях, носить маски в многолюдных помещениях и, конечно, пропагандировать вакцинацию. Здесь, наверное, самое важное — это гибкость и способность работодателя адаптировать условия работы при высоком уровне заболеваемости", - подчеркнул Бердыклычев.
Вакцинация - ПРАЙМ, 1920, 06.09.2025
В Роспотребнадзоре рассказали о процессе вакцинации от гриппа на полях ВЭФ
6 сентября, 12:46
 
ОбществоЗдоровьеМОСКВАВОЗ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала