https://1prime.ru/20250920/biometriya-862542389.html
Глава ЦБТ предложил использовать биометрию при продаже пива
Глава ЦБТ предложил использовать биометрию при продаже пива - 20.09.2025, ПРАЙМ
Глава ЦБТ предложил использовать биометрию при продаже пива
Биометрия может использоваться для продажи пива на стадионах в случае снятия запрета на продажу алкогольных напитков на спортивных объектах, заявил в интервью... | 20.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-20T08:27+0300
2025-09-20T08:27+0300
2025-09-20T08:27+0300
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/82806/17/828061751_0:194:2955:1856_1920x0_80_0_0_cb35d802830f75bedcfb87d1b777c710.jpg
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Биометрия может использоваться для продажи пива на стадионах в случае снятия запрета на продажу алкогольных напитков на спортивных объектах, заявил в интервью РИА Новости глава Центра биометрических технологий (оператор Единой биометрической системы) Владислав Поволоцкий. "Если запрет на продажу пива на стадионах будет снят и у сервиса появится заказчик, мы предложим свое технологическое решение", - сказал он. По его словам, технологически реализовать такой сервис несложно: переносимые терминалы уже поддерживают весь необходимый функционал. Кроме того, биометрия для продажи пива на стадионах, с одной стороны, позволит отсечь от алкогольной продукции несовершеннолетних, с другой – позволит ограничить тех, кто чересчур налегает на выпивку во время матча, рассказал Поволоцкий.
https://1prime.ru/20250914/biometriya-862256603.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82806/17/828061751_112:0:2843:2048_1920x0_80_0_0_5cafae5c1e4160ad5b1767749f7e23cb.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес
Глава ЦБТ предложил использовать биометрию при продаже пива
Глава ЦБТ Поволоцкий: биометрию можно использовать для продажи пива на стадионах
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Биометрия может использоваться для продажи пива на стадионах в случае снятия запрета на продажу алкогольных напитков на спортивных объектах, заявил в интервью РИА Новости глава Центра биометрических технологий (оператор Единой биометрической системы) Владислав Поволоцкий.
"Если запрет на продажу пива на стадионах будет снят и у сервиса появится заказчик, мы предложим свое технологическое решение", - сказал он.
По его словам, технологически реализовать такой сервис несложно: переносимые терминалы уже поддерживают весь необходимый функционал.
Кроме того, биометрия для продажи пива на стадионах, с одной стороны, позволит отсечь от алкогольной продукции несовершеннолетних, с другой – позволит ограничить тех, кто чересчур налегает на выпивку во время матча, рассказал Поволоцкий.
Эксперт рассказал, сколько времени занимает регистрация биометрии в банке