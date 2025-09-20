Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава ЦБТ предложил использовать биометрию при продаже пива - 20.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250920/biometriya-862542389.html
Глава ЦБТ предложил использовать биометрию при продаже пива
Глава ЦБТ предложил использовать биометрию при продаже пива - 20.09.2025, ПРАЙМ
Глава ЦБТ предложил использовать биометрию при продаже пива
Биометрия может использоваться для продажи пива на стадионах в случае снятия запрета на продажу алкогольных напитков на спортивных объектах, заявил в интервью... | 20.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-20T08:27+0300
2025-09-20T08:27+0300
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/82806/17/828061751_0:194:2955:1856_1920x0_80_0_0_cb35d802830f75bedcfb87d1b777c710.jpg
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Биометрия может использоваться для продажи пива на стадионах в случае снятия запрета на продажу алкогольных напитков на спортивных объектах, заявил в интервью РИА Новости глава Центра биометрических технологий (оператор Единой биометрической системы) Владислав Поволоцкий. "Если запрет на продажу пива на стадионах будет снят и у сервиса появится заказчик, мы предложим свое технологическое решение", - сказал он. По его словам, технологически реализовать такой сервис несложно: переносимые терминалы уже поддерживают весь необходимый функционал. Кроме того, биометрия для продажи пива на стадионах, с одной стороны, позволит отсечь от алкогольной продукции несовершеннолетних, с другой – позволит ограничить тех, кто чересчур налегает на выпивку во время матча, рассказал Поволоцкий.
https://1prime.ru/20250914/biometriya-862256603.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82806/17/828061751_112:0:2843:2048_1920x0_80_0_0_5cafae5c1e4160ad5b1767749f7e23cb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес
Бизнес
08:27 20.09.2025
 
Глава ЦБТ предложил использовать биометрию при продаже пива

Глава ЦБТ Поволоцкий: биометрию можно использовать для продажи пива на стадионах

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПроцедура снятия биометрических данных
Процедура снятия биометрических данных - ПРАЙМ, 1920, 20.09.2025
Процедура снятия биометрических данных. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Биометрия может использоваться для продажи пива на стадионах в случае снятия запрета на продажу алкогольных напитков на спортивных объектах, заявил в интервью РИА Новости глава Центра биометрических технологий (оператор Единой биометрической системы) Владислав Поволоцкий.
"Если запрет на продажу пива на стадионах будет снят и у сервиса появится заказчик, мы предложим свое технологическое решение", - сказал он.
По его словам, технологически реализовать такой сервис несложно: переносимые терминалы уже поддерживают весь необходимый функционал.
Кроме того, биометрия для продажи пива на стадионах, с одной стороны, позволит отсечь от алкогольной продукции несовершеннолетних, с другой – позволит ограничить тех, кто чересчур налегает на выпивку во время матча, рассказал Поволоцкий.
Демонстрация процедуры снятия биометрических данных - ПРАЙМ, 1920, 14.09.2025
Эксперт рассказал, сколько времени занимает регистрация биометрии в банке
14 сентября, 09:00
 
Бизнес
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала