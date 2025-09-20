https://1prime.ru/20250920/biometriya-862542389.html

Глава ЦБТ предложил использовать биометрию при продаже пива

Глава ЦБТ предложил использовать биометрию при продаже пива - 20.09.2025, ПРАЙМ

Глава ЦБТ предложил использовать биометрию при продаже пива

Биометрия может использоваться для продажи пива на стадионах в случае снятия запрета на продажу алкогольных напитков на спортивных объектах, заявил в интервью... | 20.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-20T08:27+0300

2025-09-20T08:27+0300

2025-09-20T08:27+0300

бизнес

https://cdnn.1prime.ru/img/82806/17/828061751_0:194:2955:1856_1920x0_80_0_0_cb35d802830f75bedcfb87d1b777c710.jpg

МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Биометрия может использоваться для продажи пива на стадионах в случае снятия запрета на продажу алкогольных напитков на спортивных объектах, заявил в интервью РИА Новости глава Центра биометрических технологий (оператор Единой биометрической системы) Владислав Поволоцкий. "Если запрет на продажу пива на стадионах будет снят и у сервиса появится заказчик, мы предложим свое технологическое решение", - сказал он. По его словам, технологически реализовать такой сервис несложно: переносимые терминалы уже поддерживают весь необходимый функционал. Кроме того, биометрия для продажи пива на стадионах, с одной стороны, позволит отсечь от алкогольной продукции несовершеннолетних, с другой – позволит ограничить тех, кто чересчур налегает на выпивку во время матча, рассказал Поволоцкий.

https://1prime.ru/20250914/biometriya-862256603.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес