В ЦБТ рассказали о работе сервиса "Старт бизнеса онлайн"

В ЦБТ рассказали о работе сервиса "Старт бизнеса онлайн" - 20.09.2025, ПРАЙМ

В ЦБТ рассказали о работе сервиса "Старт бизнеса онлайн"

20.09.2025 Сервис "Старт бизнеса онлайн" работает в России, он позволяет открыть бизнес в среднем за четыре часа с использованием биометрии, но без посещения налоговой

МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Сервис "Старт бизнеса онлайн" работает в России, он позволяет открыть бизнес в среднем за четыре часа с использованием биометрии, но без посещения налоговой, рассказал в интервью РИА Новости глава Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислав Поволоцкий. "Приведу в пример отличный сервис — "Старт бизнеса онлайн". Россияне с помощью биометрии могут открыть бизнес без посещения налоговой – всего за несколько часов официально регистрируется юридическое лицо, прошедшее все проверки госорганов", - сказал Поволоцкий. "Сама регистрация уже полностью перенесена в мобильное приложение, где вы получаете электронную подпись, открываете счета в банке и налоговой, а также запускаете все процессы, связанные с электронным документооборотом. И все", - сказал глава ЦБТ, уточнив, что в среднем длительность всех процедур занимает около четырех часов. По его словам, специалисты из других стран не верят, что такие технологии существуют, и реагируют на них словами. "Это просто история из будущего, таких сервисов не бывает. Мы об этом поговорим через пять лет".

