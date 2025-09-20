Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ЦБТ рассказали о работе сервиса "Старт бизнеса онлайн" - 20.09.2025
В ЦБТ рассказали о работе сервиса "Старт бизнеса онлайн"
В ЦБТ рассказали о работе сервиса "Старт бизнеса онлайн"
Сервис "Старт бизнеса онлайн" работает в России, он позволяет открыть бизнес в среднем за четыре часа с использованием биометрии, но без посещения налоговой,... | 20.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-20T09:53+0300
2025-09-20T09:53+0300
россия
финансы
цбт
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Сервис "Старт бизнеса онлайн" работает в России, он позволяет открыть бизнес в среднем за четыре часа с использованием биометрии, но без посещения налоговой, рассказал в интервью РИА Новости глава Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислав Поволоцкий. "Приведу в пример отличный сервис — "Старт бизнеса онлайн". Россияне с помощью биометрии могут открыть бизнес без посещения налоговой – всего за несколько часов официально регистрируется юридическое лицо, прошедшее все проверки госорганов", - сказал Поволоцкий. "Сама регистрация уже полностью перенесена в мобильное приложение, где вы получаете электронную подпись, открываете счета в банке и налоговой, а также запускаете все процессы, связанные с электронным документооборотом. И все", - сказал глава ЦБТ, уточнив, что в среднем длительность всех процедур занимает около четырех часов. По его словам, специалисты из других стран не верят, что такие технологии существуют, и реагируют на них словами. "Это просто история из будущего, таких сервисов не бывает. Мы об этом поговорим через пять лет".
россия, финансы, цбт
РОССИЯ, Финансы, ЦБТ
09:53 20.09.2025
 
В ЦБТ рассказали о работе сервиса "Старт бизнеса онлайн"

Глава ЦБТ рассказал, как зарегистрировать бизнес с помощью биометрии за четыре часа

Работа за компьютером
Работа за компьютером
Работа за компьютером. Архивное фото
© РИА Новости . Руслан Кривобок
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Сервис "Старт бизнеса онлайн" работает в России, он позволяет открыть бизнес в среднем за четыре часа с использованием биометрии, но без посещения налоговой, рассказал в интервью РИА Новости глава Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислав Поволоцкий.
"Приведу в пример отличный сервис — "Старт бизнеса онлайн". Россияне с помощью биометрии могут открыть бизнес без посещения налоговой – всего за несколько часов официально регистрируется юридическое лицо, прошедшее все проверки госорганов", - сказал Поволоцкий.
"Сама регистрация уже полностью перенесена в мобильное приложение, где вы получаете электронную подпись, открываете счета в банке и налоговой, а также запускаете все процессы, связанные с электронным документооборотом. И все", - сказал глава ЦБТ, уточнив, что в среднем длительность всех процедур занимает около четырех часов.
По его словам, специалисты из других стран не верят, что такие технологии существуют, и реагируют на них словами. "Это просто история из будущего, таких сервисов не бывает. Мы об этом поговорим через пять лет".
Демонстрация процедуры снятия биометрических данных
Эксперт рассказал, сколько времени занимает регистрация биометрии в банке
14 сентября
Заголовок открываемого материала