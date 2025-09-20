https://1prime.ru/20250920/britaniya-862542151.html

Британия столкнулась с внешнеторговым кризисом

Британия столкнулась с внешнеторговым кризисом - 20.09.2025, ПРАЙМ

Британия столкнулась с внешнеторговым кризисом

Великобритания столкнулась с самым серьезным внешнеторговым кризисом в своей современной истории: падение экспорта страны в годовом выражении фиксируется уже... | 20.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-20T08:20+0300

2025-09-20T08:20+0300

2025-09-20T08:20+0300

экономика

мировая экономика

великобритания

европа

ближний восток

кир стармер

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/82917/78/829177896_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_8bfae1cf60adf29df7fb273ef31e4016.jpg

МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Великобритания столкнулась с самым серьезным внешнеторговым кризисом в своей современной истории: падение экспорта страны в годовом выражении фиксируется уже девять кварталов подряд, обратило внимание РИА Новости, изучив открытые статданные. Сопоставимое по продолжительности снижение экспорта страны наблюдалось за период с 2014 по первый квартал 2016 года на фоне кризиса в Евросоюзе. Тогда объединение пошатнули экономические последствия санкций против России, которые срикошетили по самой Европе, миграционные проблемы из-за потока беженцев с Ближнего Востока и Северной Африки, а также долговой кризис в Греции. При этом даже тогда годовые темпы снижения экспорта в среднем не превышали 3%, а во время текущего падения они почти втрое больше - около 9%. Туманный Альбион на протяжении всей своей современной истории больше закупает за рубежом, чем поставляет сам: внешнеторговый баланс страны строго дефицитный как минимум с начала текущего века. Причем самым ощутимым дефицит торгового баланса стал при действующем премьер-министре Кире Стармере. Так, по последним данным национальной таможни, экспорт во втором квартале составил 89,21 миллиарда фунтов стерлингов, тогда как из-за рубежа страна ввезла товаров на 155,48 миллиарда. Таким образом, баланс внешней торговли по итогам квартала ушел в минус на максимальные в современной истории Великобритании 66,3 миллиарда фунтов стерлингов.

https://1prime.ru/20250919/velikobritaniya--862515646.html

великобритания

европа

ближний восток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, великобритания, европа, ближний восток, кир стармер, ес