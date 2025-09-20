Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Дания выделила более 1,3 миллиарда долларов на укрепление армии - 20.09.2025
Дания выделила более 1,3 миллиарда долларов на укрепление армии
Дания выделила более 1,3 миллиарда долларов на укрепление армии - 20.09.2025, ПРАЙМ
Дания выделила более 1,3 миллиарда долларов на укрепление армии
Власти Дании выделили дополнительные более 1,3 миллиарда долларов на укрепление своих вооруженных сил, сообщает датское минобороны. | 20.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-20T11:53+0300
2025-09-20T11:53+0300
промышленность
дания
рф
москва
нато
financial times
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859634741_0:37:3310:1899_1920x0_80_0_0_e63fb6d82866d1a4c4703af6bba26de0.jpg
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Власти Дании выделили дополнительные более 1,3 миллиарда долларов на укрепление своих вооруженных сил, сообщает датское минобороны. "В 2025 году были выделены средства на укрепление боеспособности Вооружённых сил Дании, в том числе путем укрепления основных задач, таких как образование, строительство подразделений, обучение солдат и так далее. По рекомендации главы ВС дополнительно выделены 8,5 миллиарда датских крон (1,34 миллиарда долларов - ред.) на продолжение работы по укреплению основных задач Вооружённых сил Дании в период 2026-2033 годов", - говорится в пресс-релизе датского МО. Отмечается, что средства, среди прочего, пойдут на ускорение трансформации ВС королевства и укрепление боевой мощи посредством обучения военнослужащих. Кроме того, согласно ведомству, инициативы будут направлены на поддержку возможностей подразделений сухопутных войск, наращивание потенциала беспилотных летательных аппаратов в ВМС Дании и укрепление образовательной и учебной деятельности ВВС. "Я очень рад, что благодаря этому решению мы можем продолжить укрепление боеспособности ВС Дании... Текущая ситуация в сфере политики безопасности требует от ВС мыслить в долгосрочной перспективе, и, при обеспечении финансовой поддержки до 2033 года, ВС смогут сосредоточиться на долгосрочных решениях", - приводятся слова главы МО Дании Троэльса Лунда Поульсена. В среду премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Дания впервые планирует приобрести дальнобойное высокоточное вооружение для сдерживания внешних угроз. Позднее посол России в Копенгагене Владимир Барбин, комментируя решение датского правительства, заявил, что Дания не только мыслит категориями возможности прямого военного столкновения с РФ, но и осуществляет подготовку такого сценария. Газета Financial Times 12 сентября сообщила, что власти Дании совершили крупнейшую закупку систем противовоздушной обороны за всю историю страны на сумму более девяти миллиардов долларов, выбрав европейские системы ПВО. В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
дания
рф
москва
промышленность, дания, рф, москва, нато, financial times
Промышленность, ДАНИЯ, РФ, МОСКВА, НАТО, Financial Times
11:53 20.09.2025
 
Дания выделила более 1,3 миллиарда долларов на укрепление армии

Дания выделила более 1,3 миллиарда долларов на укрепление армии до 2033 года

© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 20.09.2025
Доллары США. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Власти Дании выделили дополнительные более 1,3 миллиарда долларов на укрепление своих вооруженных сил, сообщает датское минобороны.
"В 2025 году были выделены средства на укрепление боеспособности Вооружённых сил Дании, в том числе путем укрепления основных задач, таких как образование, строительство подразделений, обучение солдат и так далее. По рекомендации главы ВС дополнительно выделены 8,5 миллиарда датских крон (1,34 миллиарда долларов - ред.) на продолжение работы по укреплению основных задач Вооружённых сил Дании в период 2026-2033 годов", - говорится в пресс-релизе датского МО.
Отмечается, что средства, среди прочего, пойдут на ускорение трансформации ВС королевства и укрепление боевой мощи посредством обучения военнослужащих. Кроме того, согласно ведомству, инициативы будут направлены на поддержку возможностей подразделений сухопутных войск, наращивание потенциала беспилотных летательных аппаратов в ВМС Дании и укрепление образовательной и учебной деятельности ВВС.
"Я очень рад, что благодаря этому решению мы можем продолжить укрепление боеспособности ВС Дании... Текущая ситуация в сфере политики безопасности требует от ВС мыслить в долгосрочной перспективе, и, при обеспечении финансовой поддержки до 2033 года, ВС смогут сосредоточиться на долгосрочных решениях", - приводятся слова главы МО Дании Троэльса Лунда Поульсена.
В среду премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Дания впервые планирует приобрести дальнобойное высокоточное вооружение для сдерживания внешних угроз. Позднее посол России в Копенгагене Владимир Барбин, комментируя решение датского правительства, заявил, что Дания не только мыслит категориями возможности прямого военного столкновения с РФ, но и осуществляет подготовку такого сценария.
Газета Financial Times 12 сентября сообщила, что власти Дании совершили крупнейшую закупку систем противовоздушной обороны за всю историю страны на сумму более девяти миллиардов долларов, выбрав европейские системы ПВО.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
ПромышленностьДАНИЯРФМОСКВАНАТОFinancial Times
 
 
Заголовок открываемого материала