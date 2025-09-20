Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Депутат рассказала о важности дифференциации ипотеки - 20.09.2025
Депутат рассказала о важности дифференциации ипотеки
бизнес
россия
недвижимость
анатолий аксаков
госдума
минфин
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Дифференциация ипотеки может стимулировать рождение третьего и последующих детей, заявила РИА Новости глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду"). Ранее в рамках Московского финансового форума замглавы министерства финансов Иван Чебесков рассказал журналистам, что Минфин России предлагает делать ставку по семейной ипотеке более низкой для семей с большим количеством детей. Одно из ключевых предложений - это различные ставки в зависимости от количества детей, чтобы делать ставку более низкой для семей с большим количеством детей, таким образом предоставлять демографический стимул. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил РИА Новости, что участвует в обсуждении снижения ставки по семейной ипотеке для семей с тремя и более детьми до 4%, данный закон может начать действовать в 2026 году. "Дифференцированный подход к ипотеке может стать стимулом для рождения третьего и последующих детей", - заявила она. По ее словам, большинство россиян планируют иметь детей, но немногие готовы к трем и более. "Инициативы, подобные предложению Минфина и идеям "Справедливой России — За правду", могут изменить эту статистику, поддержав семьи и укрепив демографию", - сказала Лантратова. Политик также поблагодарила кабмин за этот шаг. Она отметила, что партия СРЗП всегда выступала за прогрессивные льготы, с каждым новым ребенком поддержка должна расти. "Это инвестиция в будущее России... Мы давно предлагали похожие меры", - добавила Лантратова.
бизнес, россия, недвижимость, анатолий аксаков, госдума, минфин
Бизнес, РОССИЯ, Недвижимость, Анатолий Аксаков, Госдума, Минфин
09:12 20.09.2025
 
Депутат рассказала о важности дифференциации ипотеки

Депутат Лантратова: дифференциация ипотеки может стимулировать рождение третьего ребенка

МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Дифференциация ипотеки может стимулировать рождение третьего и последующих детей, заявила РИА Новости глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду").
Ранее в рамках Московского финансового форума замглавы министерства финансов Иван Чебесков рассказал журналистам, что Минфин России предлагает делать ставку по семейной ипотеке более низкой для семей с большим количеством детей. Одно из ключевых предложений - это различные ставки в зависимости от количества детей, чтобы делать ставку более низкой для семей с большим количеством детей, таким образом предоставлять демографический стимул. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил РИА Новости, что участвует в обсуждении снижения ставки по семейной ипотеке для семей с тремя и более детьми до 4%, данный закон может начать действовать в 2026 году.
"Дифференцированный подход к ипотеке может стать стимулом для рождения третьего и последующих детей", - заявила она.
По ее словам, большинство россиян планируют иметь детей, но немногие готовы к трем и более. "Инициативы, подобные предложению Минфина и идеям "Справедливой России — За правду", могут изменить эту статистику, поддержав семьи и укрепив демографию", - сказала Лантратова.
Политик также поблагодарила кабмин за этот шаг. Она отметила, что партия СРЗП всегда выступала за прогрессивные льготы, с каждым новым ребенком поддержка должна расти.
"Это инвестиция в будущее России... Мы давно предлагали похожие меры", - добавила Лантратова.
