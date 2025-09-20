https://1prime.ru/20250920/ekonomika-862559723.html
Россия снизила ввоз картофеля из Китая до минимума с начала года
Россия снизила ввоз картофеля из Китая до минимума с начала года - 20.09.2025, ПРАЙМ
Россия снизила ввоз картофеля из Китая до минимума с начала года
Россия в августе ввезла лишь 5,8 тысячи тонн картофеля из Китая - минимум с января текущего года, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни. | 20.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-20T18:05+0300
2025-09-20T18:05+0300
2025-09-20T18:05+0300
россия
бизнес
китай
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/83842/67/838426767_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8819eac18ac29d20935f552265f58952.jpg
МОСКВА, 20 сен – ПРАЙМ. Россия в августе ввезла лишь 5,8 тысячи тонн картофеля из Китая - минимум с января текущего года, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни. Российские компании начали активно наращивать импорт китайской картошки еще в октябре прошлого года, а к маю показатель достиг рекордных 35,6 тысячи тонн. Затем в июне произошло первое за восемь месяцев снижение на фоне ожиданий лучшего урожая картофеля, чем в прошлом году. По итогам августа спрос на китайский картофель в России падал уже третий месяц подряд - в этот раз до минимальных с начала года 5,8 тысячи тонн, что более чем втрое ниже июльского импорта. Стоимость ввезенной картошки также снизилась в три раза за месяц, составив лишь 2,3 миллиона долларов. Всего российские компании в январе-августе импортировали из Китая рекордные 152,3 тысячи тонн картофеля на 58,6 миллиона долларов, что примерно вчетверо больше импорта за аналогичный период прошлого года как в физическом, так и денежном выражениях.
https://1prime.ru/20250919/rossija-862479772.html
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83842/67/838426767_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_4553e0f728675db9f502b6a474fbcb80.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бизнес, китай, мировая экономика
РОССИЯ, Бизнес, КИТАЙ, Мировая экономика
Россия снизила ввоз картофеля из Китая до минимума с начала года
Россия в августе ввезла из Китая лишь 5,8 тысячи тонн картофеля
МОСКВА, 20 сен – ПРАЙМ. Россия в августе ввезла лишь 5,8 тысячи тонн картофеля из Китая - минимум с января текущего года, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни.
Российские компании начали активно наращивать импорт китайской картошки еще в октябре прошлого года, а к маю показатель достиг рекордных 35,6 тысячи тонн. Затем в июне произошло первое за восемь месяцев снижение на фоне ожиданий лучшего урожая картофеля, чем в прошлом году.
По итогам августа спрос на китайский картофель в России падал уже третий месяц подряд - в этот раз до минимальных с начала года 5,8 тысячи тонн, что более чем втрое ниже июльского импорта.
Стоимость ввезенной картошки также снизилась в три раза за месяц, составив лишь 2,3 миллиона долларов.
Всего российские компании в январе-августе импортировали из Китая
рекордные 152,3 тысячи тонн картофеля на 58,6 миллиона долларов, что примерно вчетверо больше импорта за аналогичный период прошлого года как в физическом, так и денежном выражениях.
Россия нарастила импорт автомобилей из Южной Кореи