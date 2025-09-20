https://1prime.ru/20250920/ekonomika-862559723.html

Россия снизила ввоз картофеля из Китая до минимума с начала года

Россия снизила ввоз картофеля из Китая до минимума с начала года - 20.09.2025

Россия снизила ввоз картофеля из Китая до минимума с начала года

Россия в августе ввезла лишь 5,8 тысячи тонн картофеля из Китая - минимум с января текущего года

МОСКВА, 20 сен – ПРАЙМ. Россия в августе ввезла лишь 5,8 тысячи тонн картофеля из Китая - минимум с января текущего года, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни. Российские компании начали активно наращивать импорт китайской картошки еще в октябре прошлого года, а к маю показатель достиг рекордных 35,6 тысячи тонн. Затем в июне произошло первое за восемь месяцев снижение на фоне ожиданий лучшего урожая картофеля, чем в прошлом году. По итогам августа спрос на китайский картофель в России падал уже третий месяц подряд - в этот раз до минимальных с начала года 5,8 тысячи тонн, что более чем втрое ниже июльского импорта. Стоимость ввезенной картошки также снизилась в три раза за месяц, составив лишь 2,3 миллиона долларов. Всего российские компании в январе-августе импортировали из Китая рекордные 152,3 тысячи тонн картофеля на 58,6 миллиона долларов, что примерно вчетверо больше импорта за аналогичный период прошлого года как в физическом, так и денежном выражениях.

