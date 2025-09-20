Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Гаглоев назвал приоритеты для инвестиций в Южную Осетию
Гаглоев назвал приоритеты для инвестиций в Южную Осетию
Гаглоев назвал приоритеты для инвестиций в Южную Осетию - 20.09.2025, ПРАЙМ
Гаглоев назвал приоритеты для инвестиций в Южную Осетию
Приоритеты для инвестиций в Южную Осетию - это туризм, бальнеология (раздел медицины, изучающий свойства минеральных вод - ред.), агропромышленный комплекс,... | 20.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-20T18:18+0300
2025-09-20T18:18+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/84230/76/842307676_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_1fd6e8f2febc81fb29c4e30e10f3dda7.jpg
ЦХИНВАЛ, 20 сен – ПРАЙМ. Приоритеты для инвестиций в Южную Осетию - это туризм, бальнеология (раздел медицины, изучающий свойства минеральных вод - ред.), агропромышленный комплекс, виноделие и добыча полезных ископаемых, заявил президент Южной Осетии Алан Гаглоев. "Обозначены приоритеты направления для капиталовложений: туризм и бальнеологию, агропромышленный комплекс, виноделие, добычу и переработку полезных ископаемых, а также сферу IT и цифровизации. Уже сегодня у нас есть первые успешные примеры, и они доказывают, что потенциал Южной Осетии огромен", - заявил Гаглоев на пленарном заседании экономического форума "Южная Осетия. Горизонты инвестиций". Первый международный экономический форум "Южная Осетия. Горизонты инвестиций" проходит 18-20 сентября во дворце спорта "Олимп" в Цхинвале. Он приурочен к 35-летию образования республики. Целями форума заявлены формирование позитивного инвестиционного имиджа республики, продвижение ее ключевых отраслей экономики на международном уровне и демонстрация туристического потенциала. Спикерами и участниками мероприятия выступают президент Южной Осетии Гаглоев, представители Минэкономразвития РФ, администрации президента РФ и Центробанка РФ, президент Абхазии Бадра Гунба. В этом же списке - представители почти всех северокавказских регионов РФ, а также Российского союза промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палаты РФ, госкорпорации развития "ВЭБ.РФ"; ПАО "Банк ПСБ" и другие.
18:18 20.09.2025
 
Гаглоев назвал приоритеты для инвестиций в Южную Осетию

© РИА Новости . Михаил Мордасов
Южная Осетия
Южная Осетия. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Мордасов
ЦХИНВАЛ, 20 сен – ПРАЙМ. Приоритеты для инвестиций в Южную Осетию - это туризм, бальнеология (раздел медицины, изучающий свойства минеральных вод - ред.), агропромышленный комплекс, виноделие и добыча полезных ископаемых, заявил президент Южной Осетии Алан Гаглоев.
"Обозначены приоритеты направления для капиталовложений: туризм и бальнеологию, агропромышленный комплекс, виноделие, добычу и переработку полезных ископаемых, а также сферу IT и цифровизации. Уже сегодня у нас есть первые успешные примеры, и они доказывают, что потенциал Южной Осетии огромен", - заявил Гаглоев на пленарном заседании экономического форума "Южная Осетия. Горизонты инвестиций".
Первый международный экономический форум "Южная Осетия. Горизонты инвестиций" проходит 18-20 сентября во дворце спорта "Олимп" в Цхинвале. Он приурочен к 35-летию образования республики. Целями форума заявлены формирование позитивного инвестиционного имиджа республики, продвижение ее ключевых отраслей экономики на международном уровне и демонстрация туристического потенциала.
Спикерами и участниками мероприятия выступают президент Южной Осетии Гаглоев, представители Минэкономразвития РФ, администрации президента РФ и Центробанка РФ, президент Абхазии Бадра Гунба. В этом же списке - представители почти всех северокавказских регионов РФ, а также Российского союза промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палаты РФ, госкорпорации развития "ВЭБ.РФ"; ПАО "Банк ПСБ" и другие.
Президент РФ Владимир Путин и президент Южной Осетии Алан Гаглоев во время встречи
Народ Южной Осетии строит свое будущее вместе с Россией, заявил Гаглоев
