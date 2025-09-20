Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт рассказал, сколько россияне заработают на будущей пенсии - 20.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250920/ekspert-862539006.html
Эксперт рассказал, сколько россияне заработают на будущей пенсии
Эксперт рассказал, сколько россияне заработают на будущей пенсии - 20.09.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, сколько россияне заработают на будущей пенсии
Россияне с заработной платой около 105-110 тысяч рублей в месяц смогут заработать в учет будущей пенсии от 4,5 индивидуальных пенсионных коэффициента (ИПК) за... | 20.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-20T02:30+0300
2025-09-20T02:30+0300
экономика
россия
финансы
рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862539006.jpg?1758324625
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Россияне с заработной платой около 105-110 тысяч рублей в месяц смогут заработать в учет будущей пенсии от 4,5 индивидуальных пенсионных коэффициента (ИПК) за этот год, рассказал РИА Новости доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. "По моим прогнозам, средняя заработная плата в 2025 году составит 105-110 тысяч рублей. При реализации обозначенного прогноза у гражданина со средней заработной платой будет сформировано от 4,567 ИПК до 4,784 ИПК", - сказал Балынин. Он уточнил, что при ежегодном формировании такого количества пенсионных баллов в течение 25 лет пенсия может составить более 25,5 тысячи рублей. При стаже в 30 лет она может превысить 28,8 тысячи рублей, а при стаже 35 лет - 32 тысячи рублей. "Соответственно, мы получаем, что средняя заработная плата позволяет обеспечить страховую пенсию в размере на 2-5% выше средней страховой пенсии по старости при страховом стаже в 25 лет, на 15-19% - при страховом стаже в 30 лет, на 28-33% - при страховом стаже в 35 лет", - отметил эксперт.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, финансы, рф
Экономика, РОССИЯ, Финансы, РФ
02:30 20.09.2025
 
Эксперт рассказал, сколько россияне заработают на будущей пенсии

Доцент Балынин: средняя зарплата в России составит около 105 тысяч рублей

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Россияне с заработной платой около 105-110 тысяч рублей в месяц смогут заработать в учет будущей пенсии от 4,5 индивидуальных пенсионных коэффициента (ИПК) за этот год, рассказал РИА Новости доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
"По моим прогнозам, средняя заработная плата в 2025 году составит 105-110 тысяч рублей. При реализации обозначенного прогноза у гражданина со средней заработной платой будет сформировано от 4,567 ИПК до 4,784 ИПК", - сказал Балынин.
Он уточнил, что при ежегодном формировании такого количества пенсионных баллов в течение 25 лет пенсия может составить более 25,5 тысячи рублей. При стаже в 30 лет она может превысить 28,8 тысячи рублей, а при стаже 35 лет - 32 тысячи рублей.
"Соответственно, мы получаем, что средняя заработная плата позволяет обеспечить страховую пенсию в размере на 2-5% выше средней страховой пенсии по старости при страховом стаже в 25 лет, на 15-19% - при страховом стаже в 30 лет, на 28-33% - при страховом стаже в 35 лет", - отметил эксперт.
 
ЭкономикаРОССИЯФинансыРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала