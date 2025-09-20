https://1prime.ru/20250920/ekspert-862540958.html

Эксперт рассказал о новых способах мошенничества

Эксперт рассказал о новых способах мошенничества - 20.09.2025, ПРАЙМ

Эксперт рассказал о новых способах мошенничества

Мошенники в России стали чаще рассылать сообщения и совершать звонки от лица госструктур и образовательных организаций, рассказал РИА Новости директор по... | 20.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-20T07:01+0300

2025-09-20T07:01+0300

2025-09-20T07:01+0300

технологии

rustore

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862540958.jpg?1758340900

МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Мошенники в России стали чаще рассылать сообщения и совершать звонки от лица госструктур и образовательных организаций, рассказал РИА Новости директор по информационной безопасности RuStore Дмитрий Морев. "Мошенники все чаще маскируются под госструктуры и образовательные организации, рассылают фальшивые письма и звонят с неизвестных номеров... Одна из малоочевидных схем мошенничества связана с рассылкой сообщений якобы от имени налоговой службы", - рассказал эксперт. По словам Морева, злоумышленники рассылают фальшивые уведомления о долгах, предлагая срочно их погасить, чтобы избежать штрафов. В этих письмах часто находятся ссылки на поддельные сайты, на которых они пытаются украсть данные для доступа к личным аккаунтам. Он отметил, что также хакеры звонят от лица сотрудников почтовых сервисов. Жертве сообщают о посылке без указанного адреса и просят уточнить личные данные или код подтверждения. Помимо этого, существуют мошеннические схемы в мессенджерах. В их числе ложные предложения крупного заработка при условии первоначальной оплаты "обучения" или "оборудования". Еще один популярный метод мошенников - "неожиданные выплаты". Они обещают подарок или деньги, выманивая данные банковской карты. Кроме того, мошенники могут выдавать себя за сотрудников правоохранительных органов, заявляя о причастности собеседника к уголовному делу, чтобы в ходе "расследования" заставить раскрыть личную информацию или перевести деньги. Эксперт отметил, что студенты подвержены атакам мошенников от имени учебных заведений с просьбой обновить личные данные на корпоративных сайтах, при этом жертву перенаправляют на поддельные страницы для кражи паролей. Признаками, по которым можно вычислить мошенника, являются звонки через мессенджеры или с неофициальных сервисных номеров банков, при этом отмечается, что они схожи с настоящими. Также требования назвать PIN-код, CVV или коды из фейковых сайтов "Госуслуг". "Сегодня мошенники активно используют психологические приемы, чтобы запугать или ввести в заблуждение человека. Но важно помнить: ни банки, ни госорганы никогда не требуют по телефону, мессенджеру или почте сообщить данные карты или личного кабинета. Если вам звонят с подобными предложениями, лучше сразу прервать разговор и заблокировать номер", - подчеркнул Морев.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, rustore