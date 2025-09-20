https://1prime.ru/20250920/eksportery-862540459.html
Бразильские экспортеры кофе рассматривают Россию как альтернативу
2025-09-20T05:55+0300
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Бразильские экспортёры кофе, столкнувшиеся с пошлинами на рынке США, рассматривают Россию как альтернативу для переориентации поставок, рассказал РИА Новости глава московского офиса Бразильского агентства по продвижению экспорта и инвестиций (ApexBrasil) Алмир Рибейру Америку.
"Потребление кофе в России заметно растет, так что производители смотрят на Россию как на вариант компенсации потерь от упущенного экспорта в США", - сказал собеседник агентства на полях выставки WorldFood Moscow 2025.
Он добавил, что ApexBrasil проводит проекты с привлечением российских компаний для увеличения экспорта кофе из Бразилии на рынок России, а также в другие страны бывшего СССР.
Президент США Дональд Трамп 30 июля подписал указ, которым повысил пошлины на бразильскую продукцию до 50%, но при этом ввел список из 700 исключений в стратегических секторах - таких, как авиастроение, энергетика и частично сельское хозяйство.
