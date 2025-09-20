https://1prime.ru/20250920/es-862555935.html

Австрия призвала остальную Европу не бойкотировать "Евровидение"

Австрия призвала остальную Европу не бойкотировать "Евровидение"

МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Австрия обратилась к европейским странам с призывом не бойкотировать песенный конкурс "Евровидение", который должен состояться в следующем году в Вене, из-за участия в нем Израиля, передает агентство Рейтер со ссылкой на письмо министра иностранных дел страны Беате Майнль-Райзингер. Ранее государственная телерадиокомпания Испании RTVE приняла решение отказаться от участия в конкурсе в 2026 году, если в нём примет участие Израиль. Таким образом, Испания присоединилась к аналогичной позиции Ирландии, Словении, Бельгии, Исландии и Нидерландов. "Исключение Израиля из песенного конкурса "Евровидение" или бойкот мероприятия не облегчат гуманитарный кризис в Газе и не будут способствовать устойчивому политическому решению... Как министр иностранных дел принимающей страны, я глубоко обеспокоена риском раскола между членами Европейского вещательного союза по этому вопросу", - заявила Беате Майнль-Райзингер в письме представителям шести стран. "Евровидение" - международный музыкальный конкурс, который проходит под эгидой EBU. В 2025 году выступления состоялись в швейцарском Базеле. Победителем стал австрийский певец Йоханнес Питч с песней Wasted love. Представительница Израиля Юваль Рафаэль заняла на конкурсе второе место. Россия не участвует в "Евровидении" с 2022 года, тем не менее, за годы своего участия страна неоднократно входила в число фаворитов, а в 2008 году она одержала победу с песней Believe, которую исполнил Дима Билан.

