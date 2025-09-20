Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Европу изматывает непостоянность Трампа, пишет Reuters - 20.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250920/es-862556992.html
Европу изматывает непостоянность Трампа, пишет Reuters
Европу изматывает непостоянность Трампа, пишет Reuters - 20.09.2025, ПРАЙМ
Европу изматывает непостоянность Трампа, пишет Reuters
Европу изматывает непостоянность подхода президента США Дональда Трампа к отношениям с Россией, а европейские политики считают, что очередное ужесточение его... | 20.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-20T17:07+0300
2025-09-20T17:07+0300
мировая экономика
украина
европа
сша
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
fox news
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/82888/96/828889602_0:0:2349:1322_1920x0_80_0_0_e63c81bdf63227d812196233024825fd.jpg
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Европу изматывает непостоянность подхода президента США Дональда Трампа к отношениям с Россией, а европейские политики считают, что очередное ужесточение его позиции по вопросу рискует стать неубедительным, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники в кругах европейских дипломатов и чиновников. "Несколько европейских дипломатов в Вашингтоне в частном порядке выразили измождение от переменчивого отношения Трампа к России и предположили, что очередное ужесточение его позиции в отношении Москвы может оказаться неубедительным", - говорится в публикации. По словам источников, на протяжении июля и августа Трамп "осыпал похвалами" европейских лидеров и угрожал России введением новых санкций из-за украинского конфликта. Однако после встречи с российским президентом Владимиром Путиным на Аляске в августе Трамп переменил отношение к ряду аспектов урегулирования, перестав, в частности, настаивать на прекращении огня. Также Трамп, по словам одного из европейских чиновников, осудил государства Европы за покупку российской нефти и предложил им ввести 100%-е пошлины против Индии и Китая, чтобы "наказать" эти две страны за то же. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского. После встречи с Путиным Трамп провел в Вашингтоне встречу с Зеленским и лидерами ЕС, после которой объявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. Он добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет.
https://1prime.ru/20250920/tramp-862541197.html
украина
европа
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82888/96/828889602_240:0:2349:1582_1920x0_80_0_0_fa5fe68ac87d3154e3d821b79dc40fa4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, украина, европа, сша, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, fox news, ес
Мировая экономика, УКРАИНА, ЕВРОПА, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Fox News, ЕС
17:07 20.09.2025
 
Европу изматывает непостоянность Трампа, пишет Reuters

Reuters: Европу изматывает непостоянность Трампа в отношении России

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 20.09.2025
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Европу изматывает непостоянность подхода президента США Дональда Трампа к отношениям с Россией, а европейские политики считают, что очередное ужесточение его позиции по вопросу рискует стать неубедительным, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники в кругах европейских дипломатов и чиновников.
"Несколько европейских дипломатов в Вашингтоне в частном порядке выразили измождение от переменчивого отношения Трампа к России и предположили, что очередное ужесточение его позиции в отношении Москвы может оказаться неубедительным", - говорится в публикации.
По словам источников, на протяжении июля и августа Трамп "осыпал похвалами" европейских лидеров и угрожал России введением новых санкций из-за украинского конфликта. Однако после встречи с российским президентом Владимиром Путиным на Аляске в августе Трамп переменил отношение к ряду аспектов урегулирования, перестав, в частности, настаивать на прекращении огня.
Также Трамп, по словам одного из европейских чиновников, осудил государства Европы за покупку российской нефти и предложил им ввести 100%-е пошлины против Индии и Китая, чтобы "наказать" эти две страны за то же.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.
После встречи с Путиным Трамп провел в Вашингтоне встречу с Зеленским и лидерами ЕС, после которой объявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. Он добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 20.09.2025
Во Франции раскрыли тактику Трампа по антироссийским санкциям
07:19
 
Мировая экономикаУКРАИНАЕВРОПАСШАДональд ТрампВладимир ПутинВладимир ЗеленскийFox NewsЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала