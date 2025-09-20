Европу изматывает непостоянность Трампа, пишет Reuters
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
МОСКВА, 20 сен - ПРАЙМ. Европу изматывает непостоянность подхода президента США Дональда Трампа к отношениям с Россией, а европейские политики считают, что очередное ужесточение его позиции по вопросу рискует стать неубедительным, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники в кругах европейских дипломатов и чиновников.
"Несколько европейских дипломатов в Вашингтоне в частном порядке выразили измождение от переменчивого отношения Трампа к России и предположили, что очередное ужесточение его позиции в отношении Москвы может оказаться неубедительным", - говорится в публикации.
По словам источников, на протяжении июля и августа Трамп "осыпал похвалами" европейских лидеров и угрожал России введением новых санкций из-за украинского конфликта. Однако после встречи с российским президентом Владимиром Путиным на Аляске в августе Трамп переменил отношение к ряду аспектов урегулирования, перестав, в частности, настаивать на прекращении огня.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Трамп, в свою очередь, отметил, что ему с Путиным удалось согласовать "многие пункты" украинской проблематики, но по ряду вопросов все еще нет договоренностей. В тот же день он дал интервью Fox News, в котором сказал, что возможность достичь соглашения по Украине теперь зависит от Владимира Зеленского.
После встречи с Путиным Трамп провел в Вашингтоне встречу с Зеленским и лидерами ЕС, после которой объявил, что Франция, Германия и Великобритания хотят разместить войска на территории Украины. Он добавил, что во время его президентства американских войск на Украине не будет.