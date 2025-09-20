Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аэропорт Брюсселя отменил половину рейсов на воскресенье из-за кибератак - 20.09.2025
Аэропорт Брюсселя отменил половину рейсов на воскресенье из-за кибератак
Аэропорт Брюсселя отменил половину рейсов на воскресенье из-за кибератак - 20.09.2025, ПРАЙМ
Аэропорт Брюсселя отменил половину рейсов на воскресенье из-за кибератак
Международный аэропорт Брюсселя в субботу решил отменить половину вылетающих рейсов на воскресенье из-за кибератаки, последствия которой до сих пор не... | 20.09.2025, ПРАЙМ
БРЮССЕЛЬ, 20 сен – ПРАЙМ. Международный аэропорт Брюсселя в субботу решил отменить половину вылетающих рейсов на воскресенье из-за кибератаки, последствия которой до сих пор не устранены, говорится в заявлении администрации воздушной гавани. "Мы запросили авиакомпании об отмене половины рейсов, вылетающих в воскресенье, 21 сентября, из аэропорта Завентем, чтобы избежать больших очередей и вынужденных поздних отмен", - указывается в документе. Там также не исключили, что проблемы с регистрацией пассажиров могут сохраниться и в понедельник. В ночь на субботу кибератаке подверглись системы регистрации и посадки пассажиров международного брюссельского аэропорта. Атака затронула внешнего поставщика услуг, системы самого аэропорта не пострадали.
бизнес, брюссель, мировая экономика
Бизнес, Брюссель, Мировая экономика
19:16 20.09.2025
 
Аэропорт Брюсселя отменил половину рейсов на воскресенье из-за кибератак

Аэропорт Брюсселя отменил половину рейсов на воскресенье из-за кибератак

© РИА Новости . Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкЗона регистрации пассажиров в аэропорту Брюсселя
Зона регистрации пассажиров в аэропорту Брюсселя - ПРАЙМ, 1920, 20.09.2025
Зона регистрации пассажиров в аэропорту Брюсселя. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
БРЮССЕЛЬ, 20 сен – ПРАЙМ. Международный аэропорт Брюсселя в субботу решил отменить половину вылетающих рейсов на воскресенье из-за кибератаки, последствия которой до сих пор не устранены, говорится в заявлении администрации воздушной гавани.
"Мы запросили авиакомпании об отмене половины рейсов, вылетающих в воскресенье, 21 сентября, из аэропорта Завентем, чтобы избежать больших очередей и вынужденных поздних отмен", - указывается в документе.
Там также не исключили, что проблемы с регистрацией пассажиров могут сохраниться и в понедельник.
В ночь на субботу кибератаке подверглись системы регистрации и посадки пассажиров международного брюссельского аэропорта. Атака затронула внешнего поставщика услуг, системы самого аэропорта не пострадали.
В будущем могут создать "кибер ООН" для цифрового мира, считает эксперт
4 ноября 2024
