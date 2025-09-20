https://1prime.ru/20250920/es-862562209.html
Аэропорт Брюсселя отменил половину рейсов на воскресенье из-за кибератак
Аэропорт Брюсселя отменил половину рейсов на воскресенье из-за кибератак - 20.09.2025, ПРАЙМ
Аэропорт Брюсселя отменил половину рейсов на воскресенье из-за кибератак
Международный аэропорт Брюсселя в субботу решил отменить половину вылетающих рейсов на воскресенье из-за кибератаки, последствия которой до сих пор не... | 20.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-20T19:16+0300
2025-09-20T19:16+0300
2025-09-20T19:16+0300
бизнес
брюссель
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/14/862562055_0:194:2951:1854_1920x0_80_0_0_a39a08ceb83b43edf59a263c8759833a.jpg
БРЮССЕЛЬ, 20 сен – ПРАЙМ. Международный аэропорт Брюсселя в субботу решил отменить половину вылетающих рейсов на воскресенье из-за кибератаки, последствия которой до сих пор не устранены, говорится в заявлении администрации воздушной гавани. "Мы запросили авиакомпании об отмене половины рейсов, вылетающих в воскресенье, 21 сентября, из аэропорта Завентем, чтобы избежать больших очередей и вынужденных поздних отмен", - указывается в документе. Там также не исключили, что проблемы с регистрацией пассажиров могут сохраниться и в понедельник. В ночь на субботу кибератаке подверглись системы регистрации и посадки пассажиров международного брюссельского аэропорта. Атака затронула внешнего поставщика услуг, системы самого аэропорта не пострадали.
https://1prime.ru/20241104/oon-852593683.html
брюссель
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/14/862562055_110:0:2841:2048_1920x0_80_0_0_d10fe7896111018f5487f6e5f202c26e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, брюссель, мировая экономика
Бизнес, Брюссель, Мировая экономика
Аэропорт Брюсселя отменил половину рейсов на воскресенье из-за кибератак
Аэропорт Брюсселя отменил половину рейсов на воскресенье из-за кибератак
БРЮССЕЛЬ, 20 сен – ПРАЙМ. Международный аэропорт Брюсселя в субботу решил отменить половину вылетающих рейсов на воскресенье из-за кибератаки, последствия которой до сих пор не устранены, говорится в заявлении администрации воздушной гавани.
"Мы запросили авиакомпании об отмене половины рейсов, вылетающих в воскресенье, 21 сентября, из аэропорта Завентем, чтобы избежать больших очередей и вынужденных поздних отмен", - указывается в документе.
Там также не исключили, что проблемы с регистрацией пассажиров могут сохраниться и в понедельник.
В ночь на субботу кибератаке подверглись системы регистрации и посадки пассажиров международного брюссельского аэропорта. Атака затронула внешнего поставщика услуг, системы самого аэропорта не пострадали.
В будущем могут создать "кибер ООН" для цифрового мира, считает эксперт