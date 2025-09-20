https://1prime.ru/20250920/es-862562209.html

Аэропорт Брюсселя отменил половину рейсов на воскресенье из-за кибератак

Аэропорт Брюсселя отменил половину рейсов на воскресенье из-за кибератак - 20.09.2025, ПРАЙМ

Аэропорт Брюсселя отменил половину рейсов на воскресенье из-за кибератак

Международный аэропорт Брюсселя в субботу решил отменить половину вылетающих рейсов на воскресенье из-за кибератаки, последствия которой до сих пор не... | 20.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-20T19:16+0300

2025-09-20T19:16+0300

2025-09-20T19:16+0300

бизнес

брюссель

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/14/862562055_0:194:2951:1854_1920x0_80_0_0_a39a08ceb83b43edf59a263c8759833a.jpg

БРЮССЕЛЬ, 20 сен – ПРАЙМ. Международный аэропорт Брюсселя в субботу решил отменить половину вылетающих рейсов на воскресенье из-за кибератаки, последствия которой до сих пор не устранены, говорится в заявлении администрации воздушной гавани. "Мы запросили авиакомпании об отмене половины рейсов, вылетающих в воскресенье, 21 сентября, из аэропорта Завентем, чтобы избежать больших очередей и вынужденных поздних отмен", - указывается в документе. Там также не исключили, что проблемы с регистрацией пассажиров могут сохраниться и в понедельник. В ночь на субботу кибератаке подверглись системы регистрации и посадки пассажиров международного брюссельского аэропорта. Атака затронула внешнего поставщика услуг, системы самого аэропорта не пострадали.

https://1prime.ru/20241104/oon-852593683.html

брюссель

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, брюссель, мировая экономика