https://1prime.ru/20250920/es-862563060.html

В Гааге протестующие разбили стекла в штаб-квартире партии "Демократы 66"

В Гааге протестующие разбили стекла в штаб-квартире партии "Демократы 66" - 20.09.2025, ПРАЙМ

В Гааге протестующие разбили стекла в штаб-квартире партии "Демократы 66"

Участники беспорядков в Гааге выбили стекла в окнах на первом этаже штаб-квартиры партии "Демократы 66" (D66) и подожгли мусорный бак у входа, передает... | 20.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-20T19:46+0300

2025-09-20T19:46+0300

2025-09-20T19:46+0300

гаага

нидерланды

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/14/862562698_5:0:1274:714_1920x0_80_0_0_05dee2af614586344d3fd0e32b473f9a.jpg

ГААГА, 20 сен - ПРАЙМ. Участники беспорядков в Гааге выбили стекла в окнах на первом этаже штаб-квартиры партии "Демократы 66" (D66) и подожгли мусорный бак у входа, передает корреспондент РИА Новости. Как ранее сообщала телерадиокомпания NOS, в субботу на поле Маливелд в Гааге прошла демонстрация против миграционной политики правительства Нидерландов. Акция протеста вылилась в столкновения с полицией после того, как демонстранты вышли с поля на автотрассу А12, а затем в беспорядки в разных частях города. Участники акции подожги полицейский автомобиль и забросали правоохранителей камнями. Для разгона демонстрантов полиция применила водометы. Во второй половине дня в субботу участники беспорядков разбили стекла в окнах штаб-квартиры нидерландской леволиберальной партии партии "Демократы 66" (D66). Как рассказали агентству очевидцы, группа агрессивно настроенных людей, собравшаяся у офиса партии, выкрикивала призывы к закрытию центров для беженцев в Нидерландах. Затем протестующие также подожгли голубой мусорный бак у входа в здание. Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что вооруженная полиция провела задержания демонстрантов у Центрального вокзала Гааги, где ранее были развернуты дополнительные силы правопорядка, в том числе спецназ и конная полиция. Также несколько полицейских машин были выставлены по периметру правительственного комплекса Бинненхоф.

https://1prime.ru/20250920/berlin-862549410.html

гаага

нидерланды

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

гаага, нидерланды, в мире