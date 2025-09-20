https://1prime.ru/20250920/es-862563060.html
В Гааге протестующие разбили стекла в штаб-квартире партии "Демократы 66"
2025-09-20T19:46+0300
ГААГА, 20 сен - ПРАЙМ. Участники беспорядков в Гааге выбили стекла в окнах на первом этаже штаб-квартиры партии "Демократы 66" (D66) и подожгли мусорный бак у входа, передает корреспондент РИА Новости. Как ранее сообщала телерадиокомпания NOS, в субботу на поле Маливелд в Гааге прошла демонстрация против миграционной политики правительства Нидерландов. Акция протеста вылилась в столкновения с полицией после того, как демонстранты вышли с поля на автотрассу А12, а затем в беспорядки в разных частях города. Участники акции подожги полицейский автомобиль и забросали правоохранителей камнями. Для разгона демонстрантов полиция применила водометы. Во второй половине дня в субботу участники беспорядков разбили стекла в окнах штаб-квартиры нидерландской леволиберальной партии партии "Демократы 66" (D66). Как рассказали агентству очевидцы, группа агрессивно настроенных людей, собравшаяся у офиса партии, выкрикивала призывы к закрытию центров для беженцев в Нидерландах. Затем протестующие также подожгли голубой мусорный бак у входа в здание. Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что вооруженная полиция провела задержания демонстрантов у Центрального вокзала Гааги, где ранее были развернуты дополнительные силы правопорядка, в том числе спецназ и конная полиция. Также несколько полицейских машин были выставлены по периметру правительственного комплекса Бинненхоф.
ГААГА, 20 сен - ПРАЙМ. Участники беспорядков в Гааге выбили стекла в окнах на первом этаже штаб-квартиры партии "Демократы 66" (D66) и подожгли мусорный бак у входа, передает корреспондент РИА Новости.
Как ранее сообщала телерадиокомпания NOS, в субботу на поле Маливелд в Гааге
прошла демонстрация против миграционной политики правительства Нидерландов
. Акция протеста вылилась в столкновения с полицией после того, как демонстранты вышли с поля на автотрассу А12, а затем в беспорядки в разных частях города. Участники акции подожги полицейский автомобиль и забросали правоохранителей камнями. Для разгона демонстрантов полиция применила водометы.
Во второй половине дня в субботу участники беспорядков разбили стекла в окнах штаб-квартиры нидерландской леволиберальной партии партии "Демократы 66" (D66). Как рассказали агентству очевидцы, группа агрессивно настроенных людей, собравшаяся у офиса партии, выкрикивала призывы к закрытию центров для беженцев в Нидерландах.
Затем протестующие также подожгли голубой мусорный бак у входа в здание.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщал, что вооруженная полиция провела задержания демонстрантов у Центрального вокзала Гааги, где ранее были развернуты дополнительные силы правопорядка, в том числе спецназ и конная полиция.
Также несколько полицейских машин были выставлены по периметру правительственного комплекса Бинненхоф.
