https://1prime.ru/20250920/estoniya-862557207.html

Журналист показал, из-за чего Эстония хочет начать третью мировую

Журналист показал, из-за чего Эстония хочет начать третью мировую - 20.09.2025, ПРАЙМ

Журналист показал, из-за чего Эстония хочет начать третью мировую

Таллин настойчиво пытается спровоцировать конфликт с Москвой, преувеличивая масштаб выдуманного инцидента, заметил итальянский журналист Томас Фази в соцсети Х, | 20.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-20T17:13+0300

2025-09-20T17:13+0300

2025-09-20T17:13+0300

эстония

москва

балтийское море

мид

нато

минобороны рф

в мире

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/14/862556846_0:0:589:332_1920x0_80_0_0_a43de7fdf908660f257a97381fe0ac83.jpg

МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Таллин настойчиво пытается спровоцировать конфликт с Москвой, преувеличивая масштаб выдуманного инцидента, заметил итальянский журналист Томас Фази в соцсети Х, комментируя якобы вторжение российских истребителей в воздушное пространство Эстонии."Этот остров Вайндло — крошечный кусочек земли посреди Балтийского моря. Именно из-за него Эстония пытается начать третью мировую войну, утверждая, что российские самолеты пролетели слишком близко к нему", — отметил он.В Минобороны заявили в субботу, что истребители МиГ-31 выполнили плановый перелет из Карелии в Калининградскую область, не нарушая границ других стран. Так ведомство ответило на заявления МИД Эстонии, который утверждает, что российские самолеты якобы нарушили воздушное пространство республики над Финским заливом и оставались там 12 минут.В связи с этим "инцидентом" министерство вызвало временного поверенного в делах России и вручило ему ноту протеста. Таллин также запросил консультации с НАТО согласно статье 4 устава альянса. В Министерстве обороны России неоднократно подчеркивали, что российские самолеты совершают полеты в строгом соответствии с международными нормами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не пересекают воздушные трассы и не сближаются опасно с воздушными судами других стран.

https://1prime.ru/20250919/err-862493203.html

https://1prime.ru/20250915/nato-862301581.html

эстония

москва

балтийское море

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эстония, москва, балтийское море, мид, нато, минобороны рф, в мире