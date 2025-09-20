Журналист показал, из-за чего Эстония хочет начать третью мировую
МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Таллин настойчиво пытается спровоцировать конфликт с Москвой, преувеличивая масштаб выдуманного инцидента, заметил итальянский журналист Томас Фази в соцсети Х, комментируя якобы вторжение российских истребителей в воздушное пространство Эстонии.
"Этот остров Вайндло — крошечный кусочек земли посреди Балтийского моря. Именно из-за него Эстония пытается начать третью мировую войну, утверждая, что российские самолеты пролетели слишком близко к нему", — отметил он.
В Минобороны заявили в субботу, что истребители МиГ-31 выполнили плановый перелет из Карелии в Калининградскую область, не нарушая границ других стран.
Так ведомство ответило на заявления МИД Эстонии, который утверждает, что российские самолеты якобы нарушили воздушное пространство республики над Финским заливом и оставались там 12 минут.
В связи с этим "инцидентом" министерство вызвало временного поверенного в делах России и вручило ему ноту протеста. Таллин также запросил консультации с НАТО согласно статье 4 устава альянса.
В Министерстве обороны России неоднократно подчеркивали, что российские самолеты совершают полеты в строгом соответствии с международными нормами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не пересекают воздушные трассы и не сближаются опасно с воздушными судами других стран.