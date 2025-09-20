Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Журналист показал, из-за чего Эстония хочет начать третью мировую - 20.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250920/estoniya-862557207.html
Журналист показал, из-за чего Эстония хочет начать третью мировую
Журналист показал, из-за чего Эстония хочет начать третью мировую - 20.09.2025, ПРАЙМ
Журналист показал, из-за чего Эстония хочет начать третью мировую
Таллин настойчиво пытается спровоцировать конфликт с Москвой, преувеличивая масштаб выдуманного инцидента, заметил итальянский журналист Томас Фази в соцсети Х, | 20.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-20T17:13+0300
2025-09-20T17:13+0300
эстония
москва
балтийское море
мид
нато
минобороны рф
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/14/862556846_0:0:589:332_1920x0_80_0_0_a43de7fdf908660f257a97381fe0ac83.jpg
МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Таллин настойчиво пытается спровоцировать конфликт с Москвой, преувеличивая масштаб выдуманного инцидента, заметил итальянский журналист Томас Фази в соцсети Х, комментируя якобы вторжение российских истребителей в воздушное пространство Эстонии."Этот остров Вайндло — крошечный кусочек земли посреди Балтийского моря. Именно из-за него Эстония пытается начать третью мировую войну, утверждая, что российские самолеты пролетели слишком близко к нему", — отметил он.В Минобороны заявили в субботу, что истребители МиГ-31 выполнили плановый перелет из Карелии в Калининградскую область, не нарушая границ других стран. Так ведомство ответило на заявления МИД Эстонии, который утверждает, что российские самолеты якобы нарушили воздушное пространство республики над Финским заливом и оставались там 12 минут.В связи с этим "инцидентом" министерство вызвало временного поверенного в делах России и вручило ему ноту протеста. Таллин также запросил консультации с НАТО согласно статье 4 устава альянса. В Министерстве обороны России неоднократно подчеркивали, что российские самолеты совершают полеты в строгом соответствии с международными нормами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не пересекают воздушные трассы и не сближаются опасно с воздушными судами других стран.
https://1prime.ru/20250919/err-862493203.html
https://1prime.ru/20250915/nato-862301581.html
эстония
москва
балтийское море
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/14/862556846_0:0:589:442_1920x0_80_0_0_1e58e66b136377d477d5600fd11df1ab.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
эстония, москва, балтийское море, мид, нато, минобороны рф, в мире
ЭСТОНИЯ, МОСКВА, Балтийское море, МИД, НАТО, Минобороны РФ, В мире
17:13 20.09.2025
 
Журналист показал, из-за чего Эстония хочет начать третью мировую

Фази: Эстония хочет разжечь третью мировую войну из-за крошечного куска земли

© Thomas Fazi/XПост, опубликованный Томасом Фази в соцсети X
Пост, опубликованный Томасом Фази в соцсети X
Пост, опубликованный Томасом Фази в соцсети X
© Thomas Fazi/X
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Таллин настойчиво пытается спровоцировать конфликт с Москвой, преувеличивая масштаб выдуманного инцидента, заметил итальянский журналист Томас Фази в соцсети Х, комментируя якобы вторжение российских истребителей в воздушное пространство Эстонии.
"Этот остров Вайндло — крошечный кусочек земли посреди Балтийского моря. Именно из-за него Эстония пытается начать третью мировую войну, утверждая, что российские самолеты пролетели слишком близко к нему", — отметил он.
Российско-эстонская граница - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2025
В Эстонии назвали условие открытия моста на КПП "Нарва-1"
Вчера, 10:55
В Минобороны заявили в субботу, что истребители МиГ-31 выполнили плановый перелет из Карелии в Калининградскую область, не нарушая границ других стран.
Так ведомство ответило на заявления МИД Эстонии, который утверждает, что российские самолеты якобы нарушили воздушное пространство республики над Финским заливом и оставались там 12 минут.
В связи с этим "инцидентом" министерство вызвало временного поверенного в делах России и вручило ему ноту протеста. Таллин также запросил консультации с НАТО согласно статье 4 устава альянса.
В Министерстве обороны России неоднократно подчеркивали, что российские самолеты совершают полеты в строгом соответствии с международными нормами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не пересекают воздушные трассы и не сближаются опасно с воздушными судами других стран.
Флаг НАТО - ПРАЙМ, 1920, 15.09.2025
Истребители НАТО проведут тренировочные полеты над Эстонией, сообщили СМИ
15 сентября, 14:38
 
ЭСТОНИЯМОСКВАБалтийское мореМИДНАТОМинобороны РФВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала