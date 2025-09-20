Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Во Франции потребовали радикальных мер из-за инцидента с МиГ-31 - 20.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250920/frantsiya-862557358.html
Во Франции потребовали радикальных мер из-за инцидента с МиГ-31
Во Франции потребовали радикальных мер из-за инцидента с МиГ-31 - 20.09.2025, ПРАЙМ
Во Франции потребовали радикальных мер из-за инцидента с МиГ-31
Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X призвал Францию выйти из Североатлантического альянса из-за лжи Эстонии о якобы... | 20.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-20T17:14+0300
2025-09-20T17:14+0300
общество
мировая экономика
франция
эстония
нато
ес
мид
карелия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/15/859746080_0:74:3374:1972_1920x0_80_0_0_cbed2bcf893525c40c26128b6c941478.jpg
МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X призвал Францию выйти из Североатлантического альянса из-за лжи Эстонии о якобы нарушении ее воздушного пространства российскими истребителями МиГ-31."Еще одна ложная информация, чтобы подтолкнуть к войне и разжечь панику! На этот раз Эстония &lt;…&gt;. То же самое, что и с беспилотниками, ложным сообщениями о глушении GPS-сигнала самолета Урсулы, саботажем "русскими" "Северных потоков" и так далее. Выйдем из ЕС и НАТО, разрушим эти военные структуры!" — написал он.В Минобороны в субботу заявили, что истребители МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии в Калининградскую область, не нарушив границ других государств.Так ведомство ответило на обвинения МИД Эстонии, который утверждает, что российские самолеты якобы вошли в воздушное пространство страны над Финским заливом и находились там 12 минут. В связи с этим "инцидентом" министерство вызвало временного поверенного в делах России и вручило ему ноту протеста. Таллин также запросил консультации с НАТО в соответствии со статьей 4 устава альянса.В Минобороны не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства.
https://1prime.ru/20250920/zelenskiy-862553845.html
https://1prime.ru/20250920/zelenskiy-862547777.html
франция
эстония
карелия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/15/859746080_323:0:3052:2047_1920x0_80_0_0_a438dce677cf34eeb35422673c0b7c53.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , мировая экономика, франция, эстония, нато, ес, мид, карелия
Общество , Мировая экономика, ФРАНЦИЯ, ЭСТОНИЯ, НАТО, ЕС, МИД, Карелия
17:14 20.09.2025
 
Во Франции потребовали радикальных мер из-за инцидента с МиГ-31

Филиппо: Франция должна выйти из НАТО из-за лжи Эстонии о российских МиГ-31

© РИА Новости . Александр Вильф | Перейти в медиабанкМногоцелевые истребители МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал"
Многоцелевые истребители МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами Кинжал - ПРАЙМ, 1920, 20.09.2025
Многоцелевые истребители МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". Архивное фото
© РИА Новости . Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X призвал Францию выйти из Североатлантического альянса из-за лжи Эстонии о якобы нарушении ее воздушного пространства российскими истребителями МиГ-31.
"Еще одна ложная информация, чтобы подтолкнуть к войне и разжечь панику! На этот раз Эстония <…>. То же самое, что и с беспилотниками, ложным сообщениями о глушении GPS-сигнала самолета Урсулы, саботажем "русскими" "Северных потоков" и так далее. Выйдем из ЕС и НАТО, разрушим эти военные структуры!" — написал он.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 20.09.2025
"Теряем время зря". Зеленский закатил истерику из-за Трампа, пишут СМИ
16:26
В Минобороны в субботу заявили, что истребители МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии в Калининградскую область, не нарушив границ других государств.
Так ведомство ответило на обвинения МИД Эстонии, который утверждает, что российские самолеты якобы вошли в воздушное пространство страны над Финским заливом и находились там 12 минут. В связи с этим "инцидентом" министерство вызвало временного поверенного в делах России и вручило ему ноту протеста. Таллин также запросил консультации с НАТО в соответствии со статьей 4 устава альянса.
В Минобороны не раз указывали, что российские самолеты выполняют полеты в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушными судами иностранного государства.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 20.09.2025
"Срочно пришлось поехать". На Западе рассказали, что случилось с Зеленским
11:51
 
ОбществоМировая экономикаФРАНЦИЯЭСТОНИЯНАТОЕСМИДКарелия
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала