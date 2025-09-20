https://1prime.ru/20250920/frg-862557950.html

"Умрет от смеха". В ФРГ жестко осадили Вадефуля из-за слов о России

"Умрет от смеха". В ФРГ жестко осадили Вадефуля из-за слов о России - 20.09.2025, ПРАЙМ

"Умрет от смеха". В ФРГ жестко осадили Вадефуля из-за слов о России

Немецкие пользователи соцсети X резко раскритиковали министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля за заявление о якобы вторжении российских истребителей в | 20.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-20T17:23+0300

2025-09-20T17:23+0300

2025-09-20T17:23+0300

в мире

эстония

германия

карелия

йоханн вадефуль

нато

минобороны рф

https://cdnn.1prime.ru/img/84255/87/842558719_0:0:3259:1833_1920x0_80_0_0_e84c4bd775624a6adddb9f50303293f7.jpg

МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Немецкие пользователи соцсети X резко раскритиковали министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля за заявление о якобы вторжении российских истребителей в воздушное пространство Эстонии."Дорогой Йоханн, а теперь живо пить таблетки и в кроватку. Завтра можете вновь поиграть в министра иностранных дел", — написал читатель."Странно, что все эти события описываются тут публично. Ни один серьезный военный не стал бы так поступать. Так что это просто ложь и обман", — отметил еще один пользователь."Вы такими постами надеетесь уморить Путина скукой или рассчитываете, что он умрет от смеха?" — поинтересовался комментатор."Никто больше не верит вашим сказкам Шахерезады", — подытожил читатель.В Министерстве обороны в субботу сообщили, что истребители МиГ-31 совершили запланированный перелет из Карелии в Калининградскую область, не пересекав при этом границы других стран. Так ведомство отреагировало на обвинения Министерства иностранных дел Эстонии, утверждающего, что российские самолеты якобы вошли в воздушное пространство республики над Финским заливом и пребывали там 12 минут. Позже министерство вызвало временного поверенного в делах России и вручило ему ноту протеста. Таллин также запросил консультации с НАТО, согласно статье 4 устава альянса. В Министерстве обороны России неоднократно подчеркивали, что российские самолеты совершают полеты в полном соответствии с международными нормами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не пересекая воздушные маршруты и не сближаясь опасным образом с воздушными судами других государств.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

https://1prime.ru/20250920/estoniya-862557207.html

https://1prime.ru/20250919/err-862493203.html

эстония

германия

карелия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

в мире, эстония, германия, карелия, йоханн вадефуль, нато, минобороны рф