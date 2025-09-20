"Умрет от смеха". В ФРГ жестко осадили Вадефуля из-за слов о России
Государственный флаг России. Архивное фото
МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Немецкие пользователи соцсети X резко раскритиковали министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля за заявление о якобы вторжении российских истребителей в воздушное пространство Эстонии.
"Дорогой Йоханн, а теперь живо пить таблетки и в кроватку. Завтра можете вновь поиграть в министра иностранных дел", — написал читатель.
"Странно, что все эти события описываются тут публично. Ни один серьезный военный не стал бы так поступать. Так что это просто ложь и обман", — отметил еще один пользователь.
"Вы такими постами надеетесь уморить Путина скукой или рассчитываете, что он умрет от смеха?" — поинтересовался комментатор.
"Никто больше не верит вашим сказкам Шахерезады", — подытожил читатель.
В Министерстве обороны в субботу сообщили, что истребители МиГ-31 совершили запланированный перелет из Карелии в Калининградскую область, не пересекав при этом границы других стран.
Так ведомство отреагировало на обвинения Министерства иностранных дел Эстонии, утверждающего, что российские самолеты якобы вошли в воздушное пространство республики над Финским заливом и пребывали там 12 минут.
Позже министерство вызвало временного поверенного в делах России и вручило ему ноту протеста. Таллин также запросил консультации с НАТО, согласно статье 4 устава альянса.
В Министерстве обороны России неоднократно подчеркивали, что российские самолеты совершают полеты в полном соответствии с международными нормами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не пересекая воздушные маршруты и не сближаясь опасным образом с воздушными судами других государств.
