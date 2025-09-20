https://1prime.ru/20250920/gruzovik-862544457.html

Россия втрое сократила ввоз грузовиков из Китая

МОСКВА, 20 сен – ПРАЙМ. Импорт Россией китайских грузовиков в августе рухнул втрое после введения запрета на ввоз машин четырех марок, следует из анализа РИА Новости данных китайской таможни. Росстандарт в конце июля сообщил, что запретил импорт в Россию китайских грузовиков четырех марок: Dongfeng, Foton, FAW и Sitrak и их шасси из-за выявления "нарушения обязательных требований, которые представляют значительную опасность здоровью и жизни как самих водителей транспортных средств, так и других участников дорожного движения, в том числе пешеходов". На этом фоне ввоз китайских грузовиков в конце лета упал до 34,5 миллиона долларов против 108,4 миллиона месяцем ранее. Это стало минимальным значением с февраля 2025 года. Одновременно импорт за первые восемь месяцев снизился в 4,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив всего 437,4 миллиона долларов против 1,8 миллиарда годом ранее.

